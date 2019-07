La Danza de las Luciérnagas; bosques de Tlaxcala

Cada año, entre junio y julio, la naturaleza ofrece un espectáculo que sólo es posible admirar en los bosques del municipio de Nanacamilpa, en Tlaxcala: la Danza de las Luciérnagas, un espectáculo único que los amantes de la naturaleza no se pueden perder.Este bello cuadro va más allá de un simple baile, pues responde al proceso de apareamiento de estos insectos de luz.Este bello espectáculo fue compartido desde 2011, cuando los dueños de predios como el de Punta Canteada decidieron promoverlo con los turistas.“El espectáculo es maravilloso, y consiste en el apareamiento de las luciérnagas; lo conocemos como la danza de las luciérnagas y es tan maravilloso que todo mundo debe venir a conocerlo”, comentó Juan José Morales, dueño del predio Punta Canteada.Juan José dijo que los habitantes de Nanacamilpa han disfrutado y admirado este bello fenómeno, desde niños.La danza de las luciérnagas ocurre solamente en este municipio tlaxcalteca y es posible observarlo mejor después de los días de lluvia, pues es el momento cuando miles de machos y hembras salen a buscar una pareja para aparearse.“Esta región de Nanacamilpa es la mejor zona para apreciar este espectáculo, puesto que en otras zonas del estado podemos apreciar luciérnagas, pero no en la cantidad que tenemos acá. Para nosotros es un privilegio”, explicó Juan José.El final de estos insectos es un poco trágico, pues una vez que las luciérnagas se aparean y depositan sus huevecillos, mueren. Se cree que cuando las larvas nacen, viven en este lugar durante todo el año en lo que alcanzan la fase adulta.El avistamiento dura dos meses, tiempo en el que el municipio de Nanacamilpa recibe a miles de visitantes quienes recorren los bosques de 20:00 a 22:00 horas, tiempo ideal para admirar este espectáculo a plenitud.Los dueños de los predios trabajan en su conservación todo el año para que su habitad natural de la luciérnaga y la fauna del lugar se conserve y no se vea afectado por la visita de los turistas.Por eso está prohibido usar celulares, cámaras fotográficas y lámparas.Los visitantes son guiados por el personal, que conoce a la perfección cada sendero del bosque, para evitar que los visitantes se extravíen.Además, la Secretaría de Turismo del estado ha capacitado a los dueños y al personal de estos lugares para que ofrezcan a los turistas la información correcta del avistamiento de las luciérnagas.“El trabajo más importante que hacemos es concientizar al público (sobre estos insectos), más allá de los trabajos de mantenimiento de caminos, senderos así como el cuidado del bosque y de la fauna”, destacó Juan José.Para Diego, uno de los visitantes, estar en contacto con la naturaleza y ver a las luciérnagas, así como conocer una nueva atracción turística del país, fue una experiencia única.En México existen 150 especies de luciérnagas y se cree que la mayor concentración de estos insectos está en los bosques de Tlaxcala y para que haya seguridad, autoridades estatales y municipales, Seguridad Pública, Protección Civil y Personal de Turismo mantienen operativos en los predios.Además del espectáculo, los turistas pueden recorrer la ruta del pulque. que se encuentra en la zona.