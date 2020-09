‘La desaparición de mi hijo es una pesadilla’

Escuchar Nota

"Esto nunca se supera. Vivo con la angustia de saber dónde está, qué le pasó, si anda en la calle, que a lo mejor no se acuerde de nada y no recale a la casa. Es muy difícil esta situación. Es un dolor muy fuerte para una madre no saber nada de su hijo. Otro cumpleaños de mi hijo, y yo no lo puedo abrasar ni felicitar, ni comprarle su pastel favorito. Es un dolor muy grande para una madre no saber de su hijo, es como estar muerta en vida. Desde el 28 de enero de 2017 comienza mi pesadilla, de la que no me he podido despertar".



El 28 de enero de 2017 empezó la pesadilla para Alma Sugeli, pues su hijoen la colonia Humaya en la ciudad de Culiacán, y hasta la fecha no ha sabido nada de su ubicación.hoy, sin embargo, no estará con su familia para celebrar.. En el camino, unos sujetos a bordo de una camioneta se lo llevaron junto con otro menor y otro joven de 26 años, quienes hasta la fecha tampoco han sido encontrados.Desde ese día empezó la desesperación de la madre para encontrarlo.. Solo pudo conseguir el dato de que los responsables viajaban en una camioneta., se puso la denuncia ante el Ministerio Público., pero precisamente por eso, los investigadores le comentaron que no podían citarlo a declarar; y a partir de eso ya no tuvo más acercamiento de las autoridades.Alma acudió con el grupo de rastreadoras Padres y Madres de Hijos Desaparecidos. Ahí, las integrantes le brindaron su consejo y ayuda para afrontar el dolor que significa perder a un ser querido, pues ellas también pasan por lo mismo.Alma ahora acude a las búsquedas con un solo propósito; encontrar a su hijo o encontrar a los de sus compañeras.En recientes fechas, el colectivo reinició las actividades de búsqueda. Junto a otros grupos de rastreadoras y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas lograron encontrar una fosa clandestina en Paredones, al norte de Culiacán, de la que fueron rescatados tres cuerpos. Resultando que uno de ellos es el del excomandante Reynaldo Zamora Gaxiola, quien fue levantado en febrero de 2017 en Barrancos.La afligida madre comentó para El Debate que no pasa un día sin recordar a su hijo; y más hoy, que cumple los 18 años de edad.Sobre el hecho de la privación de la libertad, no hubo mucho por donde avanzar en la investigación, ya que el único testigo fue otro menor de edad, quien pudo haber aportado datos; sin embargo, por no tener la mayoría de edad, no pudo ser citado a declarar.