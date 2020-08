La dicha de ser abuelos; transforman hogar en estancia infantil

Escuchar Nota

Desde hace cinco años, Rosa Ofelia y Javier tienen la dicha de ser abuelos.“Nos conocimos en mi casa, mi esposo era amigo de un cuñado y de esa forma nos conocimos en la casa.“Con el tiempo nos empezamos a visitar y por medio de los amigos nos fuimos acercando más y fue cuando yo dije, de aquí soy.“Ya cuando nos llega, nos llega y ahí se queda, de hecho ya tenemos 38 años de casados, en los que hemos procreado tres hijos maravillosos y de ellos tres nietos, igualmente maravillosos”.Para ellos no hay un 28 de agosto en la soledad, pues a pesar de que no podrán estar con toda su familia completa, tienen una docena de pequeños que con el paso del tiempo se han convertido en sus nietos, pues su casa no es como la de otros abuelos, ya que“Cada uno es como si fuera parte de nuestra familia, de hecho convivimos mucho con ellos, ellos nos quieren mucho, a mí me dicen papá”.Aquí los objetos antiguos, retratos de hijos y nietos, muebles que reflejan el paso de los años y el olor a comida casera no distinguen la peculiar vivienda de un par de abuelos, pues para ellosEn la parte baja de su vivienda, cada una de las habitaciones fue transformada en un aula escolar,“Los nietos la aceptan y pues les tocó vivir esto, que no es muy común para los nietos, pero ellos se acostumbraron y es parte de ellos también, vienen, jugamos, salimos al patio, jugamos con ellos como si fueran otros alumnos más y como si fueran otros hijos más”.