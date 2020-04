La diferencia entre sanitizar y desinfectar

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En la industria de la limpieza, hay muchos malentendidos sobre desinfectantes y sanitizantes. Los términos son frecuentemente intercambiados en discusiones, y mucha gente cree que significan lo mismo. A pesar de que son similares, hay diferencias entre sanitizar y desinfectar.



Un desinfectante es un químico que destruye completamente todos los organismos listados en su etiqueta. Los organismos que matan son bacterias que causan enfermedades y patógenos, y podrían o podrían no matar virus y hongos. Desde un punto de vista legal (según la EPA), los desinfectantes deben reducir el nivel de bacterias patógenas en un 99.999 por ciento durante un lapso de tiempo superior a 5 minutos pero que no exceda a 10 minutos.



Un sanitizante es un químico que reduce el número de microorganismos a un nivel seguro. No necesita eliminar el 100 por ciento de todos los organismos para ser efectivo. Los sanitizantes no matan virus y hongos, en una situación de preparación de alimentos, el sanitizante debe reducir la cuenta de bacterias en un 99.999 por ciento. Los sanitizantes requieren matar el 99.999 por ciento de los organismos presentes en 30 segundos.



Si usted trabajo en limpieza de áreas de preparación de alimentos, entonces está interesado en sanitizantes. Si está involucrado con instalaciones médicas, entonces lo estará en desinfectantes. Si proporciona servicios verdes de limpieza, debe considerar cuál tiene menos impacto ambiental. Si solo requiere limpiar mugre, debería considerar usar un limpiador general multi-propósito en vez de desinfectantes o sanitizantes.