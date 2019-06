La diversidad sexual en la economía informal

La sociedad discrimina a la población de la diversidad sexual, al negarles y escatimarles el acceso a trabajos bien remunerados, por lo que terminan en la economía informal, la prostitución y la presentación de shows.Así lo consideró el doctor Benjamín Emanuel Silva Luévanos, sicoterapeuta sexual y especialista en temas de la comunidad LGBTTTIQA (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual, Queer y Asexual).“No vemos trasexuales en el súper trabajando, de secretarias, de obreros, no los vemos incluidos en lo laboral, están en la economía informal, no tienen seguro, pensión, vacaciones, aguinaldo, es un sector muy empobrecido por esta discriminación”.El investigador de la Escuela de Sicología de la UAdeC en Monclova, refirió que Coahuila tiene una característica muy peculiar pues el Congreso del Estado aprobó leyes sobre el matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo, y el cambio de identidad de género, pero no esto no permea entre la sociedad.“No ha habido ninguna acción que haga que esto baje a la población, y sigue habiendo una ignorancia profunda, sigue habiendo casos de discriminación y homofobia”.Agregó que los colectivos de la diversidad sexual realizan marchas para defender sus derechos, sin embargo, enfrentan la burla y crítica de grupos religiosos.Explicó que las leyes a favor de esta población se aplican y las personas acceden a ellas para efectos jurídicos, el problema es que el resto de la población no lo acepta plenamente.“Ahorita nadie va a señalar a nadie y a decir ‘mira, ahí va la machorra’, ‘ahí va el joto’, porque no está bien visto, no es políticamente correcto, pero en el actuar privado sigue existiendo esta discriminación, este rechazo, la gente tiene miedo de perder el trabajo si sale del clóset y las familias sufren o cuando descubren que un hijo es gay o una hija es lesbiana”, apuntó.