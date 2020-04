La emotiva carta de Angelina Jolie a los padres durante la cuarentena

Escuchar Nota

.- Ladeha sido difícil para todos los sectores de la población, siendo los padres de familia uno de los más afectados, pues además de procurar a sus hijos e hijas, deben seguir ejerciendo sus actividades económicas desde casa o fuera de ella. Ante esta situación, la actriz estadounidensepublicó una carta en la revistacon consejos para los progenitores.La también modelo, que tiene seis hijos, se sinceró acerca de las complicaciones que se han presentado durante el confinamiento impuesto por la crisis del covid-19.“Yo nunca fui muy estable de joven, de hecho, nunca pensé que podría ser la madre de nadie, recuerdo la decisión de convertirme en madre, no fue difícil amar, no fue difícil dedicarme a alguien y a algo más grande que mi vida, lo difícil fue saber que desde entonces necesitaría ser yo quien se asegurara de que todo estuviera bien, poder manejarlo y hacerlo funcionar, desde la comida hasta la escuela y los cuidados médicos, lo que fuera que viniera, y ser paciente”, señaló en la publicación.“Ahora, en medio de esta pandemia, pienso en todas las madres y padres con hijos en casa, esperando poder hacer todo bien, responder a todas las necesidades y mantenerse en calma y positivos”, continuó Angelina.Luego expuso una reflexión que ha aprendido al desempeñar su papel de madre. “Una de las cosas que me ha ayudado es saber que eso es imposible, es una cosa maravillosa descubrir que tus hijos no te quieren perfecta, sólo te quieren honesta y haciendo lo mejor que puedas".Además, Jolie declaró que ha tenido complicaciones durante su aislamiento, pero en general todo marcha positivamente con los suyos.“Estamos todos confinados y lo llevamos bastante bien, bueno, las dos cosas que más afectan a los niños en estos días que están fuera del colegio es, por supuesto, la educación y los desafíos que plantea la nueva situación educativa”, concluyó.