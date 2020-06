La enredó y se ganó su confianza para secuestrarla y robarle a su bebé

Escuchar Nota

"La enredó y se ganó su confianza, y pues de hecho me comentó mi hija: 'no, mamá, es muy amable la señorita. Me trajo pañales, me trajo ropita para la bebé y me dejó 600 pesos para que yo haga la despensa'", narra Cecilia.

El viernes 29 de mayo, Mónica Segura Temich recibió en su casa, en Escobedo, la visita de una mujer que conoció por Facebook y dijo llamarse "Ana Paula", y con quien acordó reunirse el 1 de junio, día en el que fue secuestrada.al acudir a verla con el pretexto de querer ayudarla.El 24 mayo, Mónica, en ese entonces con un embarazo de ocho meses, publicó en el grupo de FacebookLuego fue contactada por una mujer que en su perfil se identificaba como Ana Paula Covarrubias Contreras.Mónica, de 22 años, vivía con su pareja y sus hijos de 7 y 3 años, a unas cuadras de casa de sus papás.porque supuestamente la llevaría a una asociación para darle 3 mil pesos. Al no volver, esa madrugada la familia presentó una denuncia."Hubo varias llamadas de extorsión, hubo otras donde me habla una mujer y me dice que retire la demanda, que retire la denuncia, porque si no mi hija se va a morir", refiere la mamá.Las autoridades informaron quepara apoderarse de su hija.La Fiscalía detuvo a la presunta secuestradora y, mientras realizan estudios a la familia.Sus papás señalan que no han recibido ningún avance de las investigaciones.Al vivir en una colonia ubicada en la periferia, los traslados son muy costosos y tardados."Hemos dejado de trabajar porque nos estamos dedicando a querer encontrar a mi hija", recalca Cecilia.