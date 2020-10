‘La epidemia continúa activa’: retroceden 7 estados al semáforo naranja

Escuchar Nota

“Nuestra epidemia nacional se compone de 32 epidemias locales, y cada una de esas epidemias locales, estatales, se conforma de diversas epidemias municipales, inclusive hay dentro de cada municipio, puede haber diferentes áreas, diferentes colonias, barrios, códigos postales (...) son diferentes epidemias”, expuso.

“No sube, no estamos en esa fase en la que estuvimos en abril o mayo de que cada día iban aumentado centenas de casos; hoy estamos estancados con los 5 mil, 6 mil casos diarios, con subidas y bajadas los fines de semana, pero estamos estancados en eso”, indicó.



“Lo que quiere decir es que la gente está contagiada; está bajando la guardia; está cansada, es lógico, y el contagio sigue en la comunidad. Estos mensajes de que tenemos tres o cuatro semanas a la disminución cuando no vemos esa tendencia en las hospitalizaciones; en lo que uno ve en las unidades de salud, en los hospitales y viendo las discrepancias en los números que de repente aparecen; lo que dudamos es que realmente esté disminuyendo”.

“La vacuna no me protege de que el virus entre, sino que me protege de que no pueda pasar de mi pulmón a mi sangre. Ahora me han puesto la vacuna y el tiempo dirá. Tengo que quedarme en cuarentena en esta habitación. Pero volveré el jueves de la semana que viene a que me hagan muchísimas más pruebas”, añadió Joan.

Al menos, por lo que autoridades de salud llamaron a reforzar medidas para avanzar en el control de la contingencia sanitaria.Al mostrar el semáforo que regirá las siguientes dos semanas, Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, dio a conocer queEl funcionario señaló que 17 estados están en naranja, 14 en amarillo y uno, Campeche, permaneció en verde.Las entidades que se mantuvieron enfueron Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Guerrero y la Ciudad de México.En, se colocaron Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tampico, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Ninguno de los estados está en rojo o riesgo máximo.Al hablar sobre los cambios que aplicarán a partir del lunes 12 de octubre y se mantendrán durante los siguientes 15 días, si no hay más brotes, Cortés Alcalá llamó a los Gobiernos estatales a no bajar la guardia.En tanto el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,, aclaró que aunque el semáforo es un instrumento de medición nacional, serán los mandatarios de cada estado quienes tengan la última palabra sobre las decisiones de confinamiento o reapertura de los distintos sectores de la economía, toda vez que ellos, mejor que nadie, conocen las necesidades y alcances de su entorno.México llegó aal sumar 5 mil 263 contagios y de 411 nuevas muertes notificadas el viernes, informaron las autoridades del sector salud.El director de Epidemiología, José Luis Alomía, confirmó que losdesde el comienzo de la pandemia en febrero.En el balance diario, las autoridades precisaron que actualmente se encuentran ocupadas 7 mil 852 camas generales, 27% de las que se tienen preparadas en los hospitales de todo el país, explicó el funcionario.Se mantiene el virus como la, solo por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Más allá de que el país registre un descenso de la epidemia de Covid-19, se presenta una meseta, es decir, una, aseguró Miguel Betancourt, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.De acuerdo con la Plataforma de información geográfica de la UNAM sobre Covid-19 en México, hace tres semanas, el promedio diario fue de 4 mil 449 casos positivos y 313 decesos, mientras que la penúltima semana se registró una cifra menor con 4 mil 140 contagios y 270 fallecimientos por día.Un enfermero español que se postuló como voluntario de la vacuna de Oxford y AstraZeneca en los ensayos clínicos dio positivo a Covid A través de redes sociales, Joan Pons, quien radica en Londres desde hace 20 años, compartió su estatus respecto al virus.Muchos usuarios cuestionaron al enfermero, quien es voluntario de la vacuna de Oxford contra Covid-19, sobre si,Joan respondió que, sino que no se cree una enfermedad grave; además, expresó que su resultado positivo es un avance en los ensayos de la vacuna.Con información de Agencia Reforma, EFE y El Universal