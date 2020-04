La epidemia en Dinamarca que hace medio siglo dio origen a los cuidados intensivos

Escuchar Nota

Antes de la idea de Ibsen, la forma de introducir aire en los pacientes que no podían respirar por sí mismos era la ventilación negativa.

Según la OMS, la poliomielitis no tiene cura, pero es prevenible por medio de la inmunización.

"El hospital Blegdam ingresó diariamente a 50 personas infectadas, y cada día, 6-12 de ellas desarrollaban insuficiencia respiratoria", cuenta un artículo en la revista Nature.



"En las primeras semanas de la epidemia, murió el 87% de las personas con polio bulbar o bulboespinal, en las que el virus ataca el tronco encefálico o los nervios que controlan la respiración. Alrededor de la mitad eran niños", explica.

Las unidades de cuidados intensivos permiten tener al enfermo constantemente monitorizado.

"Uno de los órganos que a menudo necesita apoyo, es el sistema respiratorio, es decir, los pulmones. Por lo tanto, muchos pacientes de las UCI son ventilados mecánicamente con respiradores", dice.

"Por supuesto, este equipo demostró ser totalmente insuficiente cuando llegó la epidemia", contó en 1953 en una publicación científica el jefe del hospital Henry Cai Alexander Lassen.



"Teníamos que improvisaryencontrar formas para evitar la situación imposible de tener que elegir qué paciente tratar en los respiradores disponibles y qué paciente no tratar", decía explicando un dilema moral que se repite hoy día en la pandemia del coronavirus.

Dinamarca solo tenía un respirador de hierro cuando empezó a sufrir los efectos de la epidemia de polio.

"Todo el mundo esperaba que muriera", contó Preben Berthelsen, un anestesista danés que entrevistó a Ibsen sobre el caso.



"Propuso un cambio radical en el tratamiento estándar sugiriendo que los pacientes con polio pudieran ser tratados de la misma manera que los pacientes de cirugía", añadió.

En Dinamarca, la mortalidad de los pacientes con polio que tenían insuficiencia respiratoria se redujo del 87% al 31%.

"Ahora estábamos en condiciones de tratar a todos los pacientes que necesitaban ayuda respiratoria", relató el médico jefe del hospital.

"Teníamos alrededor de 600 enfermeras capacitadas y 250 estudiantes de medicina que venían diariamente, trabajando en relevos", dijo.

Pasarían años hasta que se encontró la vacuna contra la poliomielitis.

Ese es elcon las que hoy cuentan los hospitales de todo el mundo y que son claves en el tratamiento de la Covid-19.Suena a lo que está pasando estos días conPero en agosto de 1952 era otra enfermedad la que mataba de insuficiencia respiratoria a miles de pacientes: la poliomielitis.Pese a contar con 500 camas en la época, los médicos y las enfermeras dely se veían incapaces de ayudar.Los enfermos eran sobre todo niños de corta edad.Laque no tiene cura.Muchas personas la atraviesan sin síntomas.En un pequeño número de casos,Esto puede causar, generalmente en las piernas.Pero "si losse ven afectados por esta parálisis la enfermedad puede ser mortal", explica el servicio de Salud de Reino Unido.A mediados del siglo pasado, Copenhague fue el epicentro de una de las peores epidemias de poliomielitis que el mundo haya visto.Pero un doctor cambió el rumbo de la situación y de la medicina moderna:, un anestesista danés que había desarrollado parte de su carrera en Boston, Estados Unidos."Son importantes porque los pnecesitan una estrecha monitorización de muchos parámetros, con un", le explica a la BBC el médico Philipp Jent, uno de los responsables de planificar la gestión de coronavirus en el hospital más grande de Suiza.Todo este cuidado especial solo es posible en una UCI, dondey donde la especialización es muy alta, cuenta Jent.De ahí que también se conozca como medicina intensiva.Pero la clave de estas unidades no solo reside en las precauciones especiales de aislamiento y limpieza, también es muy importante laPero cuando la poliomielitis atacó Dinamarca, la capital solo contaba con uny 6 respiradores externos.Inventado en 1928, elrequiere que el cuerpo de una persona sea introducido en una cápsula que crea un vacío alrededor del cuerpo.Eso obliga a las costillas, y por lo tanto a los pulmones, a expandirse permitiendo la entrada de aire.y no era capaz de tragar su propia saliva o el contenido del estómago, que a menudo acababa en los pulmones provocando ahogo.El danés Bjørn Aage Ibsen ideó para el hospital Blegdam un sistema que solucionó esto.Se estaba muriendo a causa de la parálisis provocada por el virus de la poliomielitis.Su idea consistía eny luego permitir que el cuerpo se relaje y exhale por sí solo.Además propuso el uso de laEs una incisión en el cuello, a través de la queEste procedimiento a menudo se utilizaba brevemente durante las operaciones, pero rara vez se había utilizado en una sala de hospital.El médico jefe del hospital no creía que el sistema fuera a funcionar, peroY con su sistema, Ibsen consiguió mantener viva a la niña.El problema radicaba en queEl personal médico tenía que apretar una especie de perilla de laboratorio o bolsa para forzar el aire a entrar.Así queLaEn el apogeo de la epidemia, el personal médico permanentemente en el trabajo se situaba entre 35 y 40.Eso significaba quepor sanitarios que sistemáticamente apretaban un trozo de goma para mantenerlos con vida.El ritmo tenía que ser constante. Igual que la vigilancia.Un descuido o un desperfecto en el sistema podía hacer que el paciente muriera.Fue entonces cuando los doctores se dieron cuenta de que la especialización del personal,Al año siguiente, el hospital Blegdam estableció la primera unidad de cuidados intensivos que replicaron en el resto del mundo.En la pandemia del Covid-19que necesitan de este tipo de cuidados.Sin embargo, pocos saben que fue un anestesista danés quien dio lugar a este avance médico.