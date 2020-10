La escalofriante teoría que relaciona a los personajes de El Chavo del 8 con los pecados capitales

Escuchar Nota

Sin lugar a dudas, pues es de los programas favoritos de chicos y grandes desde hace décadas. Parte de su gran éxito se debe a los, pues todos ellos tenían sellos característicos que dejaron un legado que perdura hasta nuestros días.Sin embargo,por diversas razones, quienessobre la serie cómica y hay una que inclusocomo una forma dey aquí te decimos de qué trataría.Según una escalofriante teoría que circula desde hace años en las redes sociales y que ha vuelto a tomar fuerza en los últimos días,debido a sus características en cuanto a su forma de ser, y aquí te explicamos cada uno de ellos:La Chilindrina tiene una personalidad muy marcada, pues se trata de una niña lista y ventajosa que siempre tiene lo que quiere, pero que explota a la menor provocación. Constantemente manipula a los demás, especialmente al Chavo y a Don Ramón, pero estalla en ira si no consigue lo que quiere.Don Ramón debía 14 meses de renta, en gran parte a que no le gustaba trabajar ni levantarse temprano, se muestra como un hombre flojo que cambia de trabajo muy seguido debido a que es poco comprometido; entre sus oficios se encuentra el de peluquero, zapatero, albañil, ropavejero, fotógrafo, boxeador, vendedor de churros, vendedor de globos, entre otros.El señor Barriga es un hombre con mucho dinero, y aunque es muy comprensivo con sus inquilinos, pues seguido les perdona las rentas, la teoría sugiere que él representa el pecado de la avaricia, pues siempre ve la oportunidad de hacer negocio y conseguir dinero a costa de los demás.El divertido Ñoño siempre tiene una torta de jamón en la mano o cualquier otro alimento de gran tamaño. Incluso en el capítulo del cumpleaños de Quico, el hijo del Señor Barriga solamente piensa en comer, por lo que sería una representación del pecado de la gula.No cabe duda que Doña Florinda es claramente una persona soberbia que se siente superior a los demás habitantes de la vecindas, a quienes se refiere como "la chusma".Quico es quizá el personaje más querido de toda la serie gracias a su divertida personalidad, pero no podemos negar que es una persona envidiosa a la que no le gusta compartir ni ver sobresalir a los demás. Cada que tiene oportunidad le presume sus juguetes al Chavo y nunca se los presta.El claro el gran amor y deseo que siente Doña Clotilde por Don Ramón, pues cada que habla con él ella juega un papel de seductora, incluso hace ademanes y gestos muy sensuales cuando habla de El Roro, por lo que ella sería la representación de la lujuria.A pesar de haber gozado un increíble éxito y fama internacional en los años setenta, el Chavo del Ocho sufrió con la salida de Ramón Valdéz y Carlos Villagrán, quienes daban vida a dos de los personajes más queridos del elenco. Aún sin ellos, la serie continuó creandose hasta 1992, cuando, por supuestos problemas entre María Antonieta de las Nieves y Chespirito, finalmente terminó.