La esposa de Kim Jong-un reaparece en público más de un año después

Escuchar Nota

North Korean leader Kim Jong-Un's wife was seen in public for the first time in over a year this week. https://t.co/sWfMs6w2Ww pic.twitter.com/PcZC535dBa — ABC News (@ABC) February 17, 2021

Ri Sol-ju, North Korean leader Kim Jong-un's wife, appeared in public on Tuesday for the first time in over a year, attending an event commemorating the birthday of Kim's late father Kim Jong-il, media reported. pic.twitter.com/BhwJp4V13h — People's Daily, China (@PDChina) February 17, 2021

Los medios norcoreanos han publicado hoysin que se la viera en ningún acto público.El diario Rodong Sinmun publica hoy fotos del líder Kim Jong-un y su mujer en el, en la capital norcoreana.Amboscelebrada el martes con motivo del aniversario del nacimiento de Kim Jong-il, anterior líder norcoreano fallecido en 2011 y padre de Kim Jong-un.La última vez que Ri apareció ante los medios norcoreanos fue en, cuando asistió junto a su marido a un concierto de Año Nuevo en el teatro Samjiyon de Pionyang.La ausencia de Ri en el último añoen 2019, cuando acompañó a Kim en una visita a un balneario o cuando posó junto al líder en unas fotos ecuestres en las faldas del Monte Paektu.El que no haya aparecido en la propaganda norcoreana durante tanto tiempo ha desatado diferentes, incluyendo la posibilidad de un embarazo.No es la primera vez que Ri se ausenta de los actos públicos durante variosy se cree que en aquellas ocasiones en las que desapareció del ojo público pudieron coincidir con sus anteriores embarazos.También se cree que su ausencia puede responder a que la primera damapara evitar contagiar a sus hijos, una teoría que han apoyado miembros del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano.Por otro lado, las imágenes del concierto del martes muestran que todos los, incluidos Ri y Kim Jong-un, no lucen mascarillas.El hermético país asiático sigue asegurando a la(OMS) que no ha registrado aún ni un solo contagio de la covid-19.Sin embargo, y pese a que Corea del Norte cerró a cal y canto sus fronteras en enero de, la ausencia total de contagios es una afirmación de la que dudan muchos expertos teniendo en cuenta la porosidad de la frontera norcoreana con China.