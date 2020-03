La Estación Espacial Internacional, el lugar más seguro durante la pandemia del coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cuando en la Tierra casi no hay lugares a los que no haya llegado el coronavirus, es hora de mirar hacia el espacio. Según dicen los investigadores, actualmente el lugar más seguro es la Estación Espacial Internacional (EEI).



¿Y qué hacen para que los patógenos peligrosos no alcancen el espacio? Luis Zea, investigador de BioServe Space Technologies en la Universidad de Colorado Boulder, lo ha explicado a Newsweek: "Antes de enviarlos a la Estación Espacial, los miembros de la tripulación se ponen en cuarentena y se observa [si presentan] cualquier síntoma potencial. Estas medidas son un buen filtro".



Durante el período de cuarentena una persona infectada probablemente sería explorada y diagnosticada, lo que prácticamente excluye la posibilidad de llevar el coronavirus al espacio.







El investigador explica que el coronavirus puede sobrevivir poco tiempo sobre las superficies. "Los objetos que van a la EEI se limpian concienzudamente y a veces, según el tipo de objeto que sea, se pueden esterilizar", señala Zea. La esterilización de todos los objetos sí se hace con las naves que van a otros cuerpos planetarios para garantizar que en el futuro, no los contaminen organismos de la Tierra.



Sin embargo a pesar de todas las medidas de precaución, todos los astronautas están en contacto con los médicos en la Tierra y en caso de emergencia médica pueden ser evacuados.



Mientras tanto el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, confirmó que casi todos los empleados de la agencia trabajarán desde sus casas para evitar la extensión de la infección, debido a que ya hubo casos del contagio en varios de sus centros.



Con información de RT.