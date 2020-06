La estrategia contra ‘El Marro’: asfixiarlo económicamente

Escuchar Nota

La cacería contra este líder huachicolero no para y las autoridades aseguran que cada vez está más acorralado, con menos estructura y su desesperación llegó a tal grado que tuvo que dar la cara. Tomó el riesgo y aparecióDe acuerdo con información obtenida por MILENIO , las autoridades ubicaron un inmueble en la zona rural de Celaya, Guanajuato, en donde pagaban la nómina a su base social justo después del mediodía. Tras esperar un par de horas para que los cobradores comenzaran a llegar y los patrones estuvieran instalados y con el trabajo a tope, los atraparon.La mayoría de las detenidas eran mujeres. De escasos recursos económicos y algunas de ellas menores de edad a quienes fue sencillo convencer de unirse a las filas del rey del huachicol por unos cuantos pesos extra a cambio de informar quiénes entraban y salían de su territorio.Otras recibían la orden cuando sus comunidades debían manifestarse y realizar bloqueos usando hasta a sus hijos. También ayudaban en los incendios de vehículos cuando fuera necesario, en los momentos de mayor riesgo."Como sabían que estábamos cerca seguían quemando vehículos para que nos saliéramos de ahí. Estaba desesperado", dijo un funcionario de primer nivel a MILENIO.Marinos y fuerzas estatales irrumpieron las filas de cobranza en donde parecía que tampoco existe la pandemia del covid-19. Los sicarios, halcones y colaboradores siguen trabajando sin impedimento alguno, y hasta este fin de semana, cobraban su quincena sin falla.MILENIO confirmó que en otros cateos en las comunidades de San Isidro y San Gabriel, en los límites de Celaya y Villagrán, detuvieron al menos a otras cuatro personas vinculadas al cártel de Santa Rosa. Además decomisaron un lote con al menos cinco vehículos robados, armas, drogas y municiones.Tan solo una hora después de la detención, los aliados del líder criminal comenzaron a incendiar vehículos en Juventino Rosas, Villagrán y Celaya conforme El Marro se movía a un lugar seguro. Para garantizar que las autoridades federales y estatales no dieran con él, las agresiones se extendieron a 13 municipios y así confundir los rastros del patrón.Los enfrentamientos en Caborca dejaron al menos 12 muertos / Gabriela MedinaEl secretario de seguridad estatal , Álvar Cabeza de Vaca, compartió imágenes aéreas de los incendios que los sicarios iban provocando con ayuda de la base social que este fin de semana no cobró su sueldo pero recibió un mensaje de su líder. Una petición de no desistir."Le vamos a arriar aunque me quede solo"A José Antonio Yépez Ortiz le bastó una hora para estar a salvo mientras sus aliados hacían el trabajo sucio en las calles. De acuerdo con información de funcionarios de primer nivel, poco antes de las 19:00 horas, ya en otro punto de Guanajuato, sentado en un banco en lo que parece ser el jardín de una casa, vestido con pantalón de mezclilla y sudadera negra, El Marro decidió dar la cara para agradecer a sus aliados y desesperado pedirles que necesitaba más que nunca su ayuda. Lo que para las autoridades es un claro mensaje de que se sabe acorralado."Yo sé que no hay palabras pa' agradecerles, no hay palabras pa' agradecerles y yo lo que les puedo decir es que les agradezco de a madre, de a madre y sí quisiera que me echaran la pinche mano un poco más pa' arriarle, como quiera entre cabrones no pasa nada, pero entre las mujeres, los hijos las tienen grabándoles audios y madreándolas, pero no hay pedo."Y de antemano, como quiera yo le agradezco un chingo a todo mundo que le ha arriado y que acá, y aunque no se puede hacer nada o la chingada banda, gracias ante todo. Gracias ante todo y yo siempre voy a estar con ustedes, siempre los voy a apoyar, siempre me voy a rajar a bandera; por un tiempo le vamos a arriar aunque me quede solo, aunque me quede solo como un pinche perro", dice El Marro en un video que pidió parar cuando las lágrimas le impidieron seguir., y de acuerdo con información confirmada por MILENIO, las primeras investigaciones de inteligencia y el modus operandi que ha seguido el cártel, indican que el video lo grabó un sicario de El Marro, lo compartió en un grupo de WhatsApp para perderle la pista y se difundió en redes sociales al menos dos horas después de que se filmó.MILENIO publicó que en marzo, al cumplirse un año del operativo "Golpe de timón" con el que autoridades estatales y federales pretenden detener al líder del cártel de Santa Rosa de Lima sumaron más de 400 detenidos entre ellos los principales operadores y jefes de sicarios. 691 armas y casi 300 vehículos, decenas de dosis de droga y cientos de litros de combustible robado.Cuando El Marro dice que se va quedando solo tiene razón. Y es que las autoridades le han quitado a sus principales aliados, a los que movían el negocio en las calles mientras él se ocultaba. Incluso tienen a su padre preso y tras el operativo de este fin de semana, podrían sumarse otros de sus familiares tras las rejas.Familiares. El círculo más cercano del líder huachicolero. (Especial)Cuando pide apoyo, es porque sus finanzas no son las mismas de aquellos días en que llegó a ganar hasta ocho millones de pesos diarios y porque con las fuerzas estatales patrullando Santa Rosa es más difícil que su base social se organice, aunque hasta ahora han sabido hacerlo bien.Y cuando los incendios tienen que extenderse para ampliar su perímetro de escape, es porque la mayoría de sus guaridas, sobre todas las favoritas que estaban rodeadas de lujos, están decomisadas. Este sábado El Marro dio la cara por los suyos y ahora espera que ellos paguen con lealtad. Mientras las autoridades siguen en la hazaña de poder cazarlo.