La extraña vida familiar de Assange: dos hijos en cautiverio y un compromiso matrimonial secreto

Escuchar Nota

Estados Unidos.- La rocambolesca historia de Julian Assange tiene muchos capítulos sorprendentes, más allá de la batalla judicial en la que está inmerso y en la que, este lunes, se ha cobrado una gran victoria judicial: la Justicia británica rechaza su extradición a Estados Unidos por estar en riesgo de suicidio. El pasado mes de abril el «Daily Mail» realizó una revelación sorprendente: el fundador de Wikileaks fue padre de dos niños durante su reclusión de siete años en la embajada ecuatoriana en Londres. La madre de los pequeños Gabriel, de dos años, y Max, de uno, es una de sus abogadas, la sudafricana con nacionalidad sueca Stella Morris, de 37 años, con quien además se comprometió.



En una entrevista exclusiva, Morris revelaba al medio británico que ambos niños fueron concebidos mientras Assange, de 49 años, se refugió en el edificio diplomático para evitar la extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta hasta 175 años de prisión por ser acusado de 18 cargos relativos a la Ley de Espionaje de 1917 por obtener y publicar «información clasificada».



La abogada y el periodista australiano se enamoraron hace cinco años y en 2017 se comprometieron. Según la publicación, el primer niño fue concebido en el año 2016 y el segundo nació en febrero de 2019. La pareja mantuvo en secreto tanto su relación como el nacimiento de los bebés, no solo ante la prensa y el público general, sino incluso de cara a los diplomáticos y funcionarios de la embajada. No obstante, el mayor visitó a Assange con su madre en mayo del pasado año, haciendo pasar a Gabriel como hijo de un amigo que también acudió a la cita. Los pequeños, que son ciudadanos británicos, han visitado a su padre en la prisión de Belmarsh, donde está encarcelado desde su detención en abril del 2019, cuando el gobierno ecuatoriano le retiró el asilo. Además, Assange presenció ambos nacimientos gracias a sendas transmisiones en streaming.



La sorprendente revelación de Morris fue consecuencia de su temor a que muera en prisión. «Su vida está en grave riesgo si permanece en Belmarsh», aseguraba ante la propagación del coronavirus en el centro penitenciario. Aseguraba que la salud mental y física de su prometido ya estaba muy deteriorada tras años de confinamiento en la embajada. «Tengo que hablar porque puedo ver que su vida está al límite. La mala salud física de Julian le pone en grave riesgo, como muchas otras personas vulnerables, y no creo que sobreviva a la infección por coronavirus», afirmaba. «Mentalmente tampoco creo que sobreviva a un mayor aislamiento forzado», ya que está «en confinamiento solitario, en una celda hasta 23 horas y media al día sin acceso a nosotros, su familia o a la ayuda psiquiátrica que necesita», decía.



A lo largo de la sentida entrevista, la abogada declaraba: «Amo a Julian profundamente y tengo muchas ganas de casarme con él», y agregaba que «en los últimos cinco años he descubierto que el amor hace que las circunstancias más intolerables parezcan soportables, pero esto es diferente: ahora estoy aterrorizada de no volver a verlo vivo».



Además de los pequeños Gabriel y Max, Assange ya tiene otro hijo treintañero llamado Daniel, que vive y trabaja como ingeniero en Australia.



Al descubierto



Estados Unidos lo acusa de haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes al publicar en 2010, en Wikileaks, 250.000 cables diplomáticos y 500.000 documentos confidenciales relacionados con las actividades del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán. Entre estos documentos había un vídeo titulado «Asesinato colateral», que mostraba a civiles muertos por disparos desde un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007. En ese momento, Assange también era buscado en Suecia, donde había sido acusado de violación. Siempre ha negado las acusaciones, que ahora se han descartado.



El juicio por su extradición empezó el pasado 24 de febrero en los juzgados de Woolwich Crown Court, junto a la prisión de máxima seguridad donde se encuentra. El juez Baltasar Garzón es el coordinador de su defensa. A menos que sea liberado, la boda entre Assange y su prometida tendrá que celebrarse entre rejas. De momento, el fundador de Wikileaks puede dormir tranquilo: no será extraditado a Estados Unidos.