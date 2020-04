‘La F1 debe iniciar a puerta cerrada’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Para Sebastian Vettel, el piloto principal de Ferrari, la temporada 2020 de la Fórmula Uno sólo podría iniciarse con “carreras fantasma”, es decir, sin que haya público en las gradas, luego del parón forzado por la pandemia del Covid-19.



“Hemos hablado sobre cuándo podríamos volver a competir. Es muy difícil, es una decisión difícil. Tienes la salud del deporte, por un lado, desde un aspecto comercial, pero por otro lado tienes la responsabilidad con las personas que trabajan en el paddock y lo más importante con los fanáticos. Mucha gente viene a ver nuestras carreras; debemos asegurarnos de que tanto nos cuidamos a nosotros mismos, cuidemos al público. Lo mejor sería iniciar sin fanáticos, aunque no nos guste”, sostuvo Vettel al diario británico The Guardian.







La Fórmula Uno ha pospuesto múltiples Grandes Premios, entre los que destacan Australia y Bahréin, las dos primeras fechas del campeonato, y Holanda y Bélgica, dos carreras importantes que se desarrollan en Europa.



También ha sufrido la cancelación del Gran Premio de Mónaco, una de las competencias que conforman la triple corona del automovilismo mundial, debido a que los organizadores no iban a encontrar espacio para reagendar esta competencia.



“A nadie le gusta competir frente a tribunas vacías, pero la única salida para competir es una ‘carrera fantasma’, que podría realizarse mucho antes que una carrera normal, es lo mejor”, dijo.