La familia de Mariana asegura que no autorizó su cremación

Chiapas.- La madre y los abogados de Mariana Sánchez Dávalos, la joven pasante de medicina de 24 años hallada muerta el pasado jueves, exigieron hoy que se investigue quién autorizó la cremación de su cuerpo, porque eso impide ahora la exhumación para conocer realmente las posibles lesiones y daños que causaron su deceso.



Lourdes Dávalos Ábrego, madre de Mariana, y su abogado Carlos Hugo Tondopó Hernández, ofrecieron este martes una conferencia de prensa, donde pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que indaguen con celeridad e imparcialidad y que no haya “chivos expiatorios”.



La madre de Mariana dijo de nueva cuenta que su hija empezó a ser acosada poco después de haber llegado a esa comunidad en agosto pasado por un compañero de trabajo.







Dijo que su hija le dijo que ese compañero llegaba ebrio de manera recurrente y que forzaba la puerta para acercarse a su cama y acosarla continuamente. Acusó a la directora de la clínica de nunca apoyar a su hija y que, al contrario, encubrió a su acosador.



“A mí nadie me preguntó si la iban a cremar. Yo no firmé nada. Yo no ordené nada para que la cremaran. Vi que había mucha prisa en sacar el ataúd y llevar la carroza a la cremación. La metieron inmediatamente al horno”, dijo la madre de Mariana.



Tondopó Hernández y su socia abogada Monserrat Yuridia Anthor pidieron a la Fiscalía que indague las circunstancias en las que falleció Mariana para determinar si hay responsables de la muerte de Mariana, pero sobre todo que se les lleve ante la justicia.