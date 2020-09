La fantasma de Facebook ¿Tienes entre tus contactos a Selene Delgado López?

Escuchar Nota

Facebook es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo y, aunque por motivos de seguridad, los usuarios solo deberían aceptar la amistad de personas que conocen, muchos prefieren crecer su lista de amigos y ayudan incluso a crecer las leyendas digitales. Te contamos el caso de Selene Delgado López quien, podría estar entre tus amigos, incluso si tú no la agregaste.Muchos usuarios están denunciando que, sin haber aceptado, de pronto son “amigos” de Selene Delgado López y que no pueden bloquearla. La mayoría de los casos se dan en México y otros países de Latinoamérica, seguro eso lo puedes adivinar por el nombre, pero la viralidad de esta mujer ha llegado a tal grado que ya se habla de ella, por ejemplo, en Estados Unidos. Y es que nadie sabe a ciencia cierta de dónde salió este perfil.Sin embargo el que sea “amiga” de todos es en realidad es muy difícil de creer. Si quieres comprobar que efectivamente no está en tu lista solo inicia sesión en Facebook, da clic en tu foto para entrar a tu perfil y luego selecciona la pestaña “Amigos”,La razón por la cual muchos creen que la mujer está agregada a su lista de amigos es que la cuenta de Selene, que se ha vuelto viral en los últimos días, tiene el botón de solicitud de amistad deshabilitado en su configuración de privacidad de Facebook por lo que, en lugar de mostrar la opción de "Agrega" , se ve un botón para enviar un mensaje.Este pequeño cambio en la configuración, que tú también puedes hacer para que nadie pueda enviarte solicitudes de amistMás allá de quién es amiga o no,Lo que sabemos es que en realidad el nombre se tomó por ser muy común en México. También se especula que es por las cápsulas que hace unos años transmitía el Canal 5 con fotografías y descripciones de personas desaparecidas.Posteriormente, cuando las redes sociales tomaron relevancia se crearon varios perfiles, tanto en Facebook como en Instagram con el nombre de Selene Delgado López, siempre usando la misma fotografía de baja resolución de una mujer mayor, por cierto, no está claro quién es realmente la persona de la imagen.No hay mucha información en la página de Facebook de Selene, solo se menciona que vive en León, Guanajuato.Aunque es casi seguro que se trata de un perfil falso y, por ahora, no parece tener intenciones maliciosas, la realidad es que sí debes tener cuidado pues, con el interés de las personas creciendo, es probable que pronto, cuando realices una búsqueda de este nombre te aparezcan páginas que podrían descargar malware en tus dispositivos.