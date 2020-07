Permítete no ser feliz todo el tiempo

Escuchar Nota

"Sal de tu zona de confort. Sé la mejor versión de ti mismo. No te conformes con poco. Ve a por todas. Nunca pares hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Y, hagas lo que hagas, no te olvides de ser feliz". Estas son tan solo algunas de las premisas que, bajo el nombre del llamado 'pensamiento positivo', inundan nuestro día a día.está en nuestras manos y que, si aún no lo hemos conseguido, es porque no lo hemos querido lo suficiente.. "El 'pensamiento positivo' y la idea de 'autoayuda' parten de la peligrosa premisa de que tú eres el único responsable de tu condición y que, en cierta manera, todo lo que te ocurre o te deja de ocurrir es únicamente tu culpa", argumenta Juan Carlos Siurana, profesor titular de ética en la Universitat de València y autor de libros sobre la cuestión como ‘Felicidad a golpe de autoayuda’. "El problema llega cuando estos eslóganes motivacionales se utilizan para forzar a las personas a vivir en una especie de dictadura de la felicidad en la que, aunque todo vaya mal, lo importante es mantenerse positivos y seguir esforzándose con una sonrisa estampada en la cara", añade con reticencia. "Lo mires como lo mires, esto no está bien", reflexiona.Muchos expertos han hablado del problema que suponen estos mensajes para, por ejemplo, empujar a las personas hacia determinados estándares de consumo y productividad., sentencia la bióloga y periodista Barbara Ehrenreich en ‘Sonríe o muere’, un libro que escribió tras enfrentarse a un cáncer de mama bajo la presión de su entorno para mantenerse perennemente feliz y positiva pese a las circunstancias. "Es cruel decirle a una persona que está teniendo un mal momento que sonría y deje de quejarse", argumenta la autora. Y es circunstancias así que, según argumentan los escépticos, el 'pensamiento positivo' puede convertirse en un arma de doble filo."Cuando alguien recibe un mal diagnóstico, por ejemplo de cáncer, es muy habitual que su entorno le insista en la importancia de mantenerse positivo. Esto, para una paciente, puede resultar devastador", añade Siurana.en los momentos de debilidad por miedo a que se le reproche su tristeza, preocupación o ansiedad. "Hay que dejar muy claro que ni las sonrisas curan, ni estar feliz es un tratamiento para una enfermedad", argumenta. "Cada emoción tiene su función y hay momentos en los que, lo quieras o no, necesitas estar triste.Confiar ciegamente en los eslóganes motivacionales puede incluso iniciar un círculo autodestructivo. "El mensaje que se transmiten es que hagas lo que hagas no es suficiente. Que siempre tienes que seguir esforzándote para rendir más y más. Todo esto puede llevar a una persona hacia una nivel de exigencia y perfeccionismo extremadamente dañino", argumenta el. "Si alguien siente que jamás logra estar a la altura de las expectativas, puede incluso caer en un profundo proceso de frustración y culpa. Esto, en los casos más graves, puede desembocar en trastornos de ansiedad o de alimentación", añade.En ocasiones, según explica Palacino, que las premisas del 'pensamiento positivo' y los libros de autoayuda intentan plantearse como una alternativa a la terapia real. Y es aquí donde, una vez más,. "Si alguien está pasando por un mal momento y cree que necesita ayuda psicológica lo que debería hacer es ir a un psicólogo cualificado, no confiar en mantras y frases motivaciones vacías, de las que incluso puedes encontrar impresas en una taza", reflexiona. "El problema está en creer que con tan solo seguir estas enseñanzas simplonas todo va a ir bien", matiza el psicólogo.Hoy en día son muchos los que argumentan que la 'cultura de la pensamiento positivo' ha encontrado en la sociedad actual el caldo de cultivo perfecto para propagar su mensaje. "Estamos en un momento en que se intentan abordar los problemas de una manera excesivamente rápida y superficial, de ahí que estas premisas pseudopsicológicas logren calar tan fácilmente en el imaginario colectivo", sentencian Lázaro Santano y Merche García-Jiménez, psicólogos responsables del proyecto crítico 'Diagnóstico Cultura'.deberían leerse como panfletos de autoexplotación", añaden los escépticos, también expertos en divulgación cultural y activismo social. "Todos los contenidos de tipo motivacional funcionan muy bien porque son fáciles de convertir enreflexionan Santano y García-Jiménez.