La fortuna de Camilo Sesto se diluye en manos de su hijo víctima de sus adicciones

Escuchar Nota

España.- El próximo martes se cumple el primer aniversario de la muerte de Camilo Sesto, cuya voz se apagó para siempre debido a un fallo renal. Estaba a punto de cumplir 73 años. El cantautor alicantino saboreo las mieles del éxito y alcanzó todos los récords a los que puede aspirar un artista y numerosas distinciones, además de conseguir vender más de 70 millones de discos a lo largo de su carrera musical. Dejó huérfanos a muchos fans de medio mundo y a su único hijo, Camilo Blanes Jr. (37) fruto de su relación con la mexicana Lourdes Ornelas.



Con «Camilín», como se le conoce cariñosamente, tuvo una relación marcada por las idas y venidas. Cuando tenía 3 años se mudó a vivir con él a Miami varios años para no perderse su infancia. Luego, este se estableció con su madre en México, aunque pasaba largas temporadas con el cantante en España. Su ilusión era que siguiera sus pasos y le ayudó mucho a superar sus adicciones, internándolo sin éxito en varios centros de Madrid. Hubo un momento en el que se planteó desheredarle por temor a que despilfarrase la fortuna, pero su administrador de confianza le quitó la idea de la cabeza y le hizo reflexionar.



A salvo en Alcoy



A la vista está que Camilo no iba mal encaminado. Al menos dejó su legado y objetos artísticos -unas 800 piezas- a salvo para que su ciudad natal de Alcoy pueda abrir su museo personal cuya apertura está prevista que sea en 2021, aunque el consistorio municipal aún no ha decidido dónde se ubicara, ya que el proceso se ha visto ralentizado por la crisis del Covid-19.



La mayor fortuna del cantante fue ser el compositor de sus propios éxitos. Dejó al menos 400 temas musicales registrados que le generarán, durante 75 años, alrededor de 500.000 euros al año en concepto de derechos de autor. A eso hay que unir la casa de Torrelodones, donde vivía Camilo, y dos terrenos adyacentes, un piso en Las Rozas que compró a Melendi y un apartamento en Marbella.



Unos meses antes de fallecer, Camilo había conseguido vender una casa en la sierra de Palma de Mallorca por alrededor de 700.000 euros. Aunque era un lugar que disfrutó mucho, llevaba años sin ir e incluso había llegado a tener okupas, al estar semiabandonada. Todo este patrimonio paso a manos de su hijo Camilo Jr. hace unos meses, junto a un par de cuentas bancarias en las que había 1.200.000 euros, al figurar como heredero universal del cantante.



La repentina muerte de su padre y la gran fortuna heredada han hecho que el joven recaiga en sus adicciones. Son varios los medios de comunicación que le han sorprendido deambulando por las calles de la capital a altas horas de la madrugada en mal estado. Su madre, Lourdes Ornelas, ha llegado a valorar el incapacitarle para poder ingresarle en un centro. Pero Camilo Jr. no se deja ayudar y prefiere vivir solo en el chalet de Torrelodones, y ha despedido a Fidel y Charo, el matrimonio de confianza que había estado al servicio del cantante toda la vida. Tampoco quiere abandonar su carrera musical, y antes de la muerte de su padre logró firmar un contrato con Universal México por el que se comprometía a sacar seis discos en un determinado período de tiempo.



Versiones latinas



Hace unos días estrenó el primero de ellos, en el que versiona dos canciones de su padre y el resto son temas de artistas latinos conocidos. De momento solo lo ha promocionado a través de las redes sociales, a la espera de recibir indicaciones de la discográfica que querrá pasearle por México y EE.UU.



Y entre tanto, esta misma semana «El Español» se hacía eco de la aparición de un supuesto hijo secreto del cantante. Y aunque no daban muchos detalles, este periódico sabe que se trata de un joven taxista de 35 años, que a día de hoy no ha presentado ninguna demanda reclamando la paternidad. Los datos que aporta de los encuentros aparecen publicados en internet y aunque se ha puesto en contacto con Fernando Osuna, abogado especialista en estos casos, este aún no ha determinado si se hará cargo o no de la causa, ya que sin una prueba de ADN que confirme la filiación, nunca emprende la batalla judicial. Será el tiempo el que determine si parece un nuevo heredero, que sólo podría reclamar la legítima, ya que no figuraba en el testamento del cantante.



Camilo se fue en paz, sabedor de que aunque su fortuna se esfumara, siempre quedaría el mito y sus canciones lo harían inmortal.