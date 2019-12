La foto que envolvió a Greta Thunberg y a su familia en nueva polémica

Menudas ecologistas que se sientan en un sillón echo de la talla de árboles y de animales de granja, cuando estos son los principales culpables de las emisiones de CO2. — Jordi Coll (@JordiColl13) 30 de noviembre de 2019

El mundo ya se ha acostumbrado a escuchar y leer sobre la activista contra el cambio climático, quien logró volver a Europa tras cruzar por segunda vez el Atlántico en un velero para participar en la, que se está llevando a cabo en Madrid, España.La sueca ha hecho noticia -entre otras cosas- por sus duras palabras hacia los líderes mundiales y por su tono confrontacional, sin embargo, en esta oportunidad no fue eso lo que la llevó nuevamente al centro de la polémica.Ahora la activista hizo noticia por una foto que a primera vista parece inocente:Pero la foto contiene un detalle que lo complica todo:. Se trata de una pieza del diseñador estadounidense Charles Eames, un prestigioso arquitecto de interiores fallecido en 1978.El mueble está, y cuesta más de, más de 5 millones de pesos chilenos.Los usuarios de redes sociales no tardaron en darse cuenta, las críticas no se hicieron esperar y la fotografía se viralizó.Algunas personas consideran que la activista y su familia tienen un doble discurso, pues por un lado asegurany las empresas y gobiernos que lo permiten, y por otro no tienen problema en adquirir un bien de lujo que