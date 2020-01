La frase “Natural Selection” y los neonazis

Un niño de 11 años mató hoy a balazos a una maestra y dejó heridas a seis personas más antes de suicidarse, en elen Torreón, Coahuila, un ataque que ejecutó influenciado por un videojuego, de nombre, declararon autoridades.Sin embargo, otra influencia que pudo hacer tenido el menor de edad es el tiroteo que cometieron dos estudiantes de preparatoria el 20 de Abril de 1999, que es conocida como la Masacre de la Preparatoria de Columbine.Los jóvenesmataron a 13 personas, antes de suicidarse. En el año de la matanza, The Guardian publicó que los jóvenes pertenecían a la Mafia de la Gabardina.Incluso se llegó a mencionar que los jóvenes eran neonazis, es decir, albergaban un discurso de odio contra los inmigrantes, afrodescendientes, judíos y discapacitados. Ideas que persisten, sobre todo en Europa y Estados Unidos.En 1999, Harris y Klebold ingresaron a la escuela secundariay colocaron bombas. El primero portaba una playera que decía: "Natural Selection" y el segundo una con la palabra: "Ira".Los artefactos no explotaron, pero minutos después. El suceso, en su momento considerado el peor tiroteo en una escuela estadounidense.Ese día,s.Dylan Klebold y Eric Harris se conocieron en Littleton, Colorado, poco después de que el padre de Harris se retirara del servicio militar en el verano de 1993.Eric, quien desde pequeño tuvo contacto con la milicia y armamento por la profesión de su padre, poseía una actitud negativa. Conforme creció, padeció muchos episodios de ira y depresión, situación por la cual, tuvo que medicarse durante los últimos meses de su vida. De hecho, se cree que uno de los fármacos que consumía por dicho padecimiento, "Luvox" era el causante de su comportamiento errático y voluble.Dylan, por su parte, se crió en Littleton en el seno de una familia pacifista, por su padre, y luterana, por su madre. Klebold tenía amigos desde infancia temprana, muchos de los cuales conservó hasta su muerte.Ambos eran completamente distintos desde que se conocieron. Eric era voluble, de carácter fuerte, mientras que Dylan era un niño reservado. Sin embargo, según señalan testigos clínicos del caso Columbine, la personalidad de Eric "arrastró" a la de Dylan, que se comenzó a volver uraño, y aunque él era más objetivo que Harris con respecto al odio hacia los atletas que los fastidiaban, también pensaba que la "solución" a todo era un ataque contra los "opresores".Harris y Klebold buscaban ser "respetados" por lo que planeaban hacer.Según el diario de Harris,, donde Timothy McVeigh y Terry Nichols hicieron explotar un camión con bombas afuera del Edificio Federal Alfred P. Murrah. El ataque dejó un saldo de 168 muertos y al menos 680 heridos. Ambos buscaban "mejorar" lo ocurrido en Oakland, por lo que aprendieron a fabricar explosivos caseros en tutoriales de internet.Eric Harris poseía un blog en internet donde publicaba amenazas a estudiantes de la escuela, además de recetas caseras para explosivos y planes sobre asesinatos. Klebold utilizaba la plataforma para hacer eco de las publicaciones de Harris, además de poseer un diario físico, en el que plasmaba sus pensamientos sobre los planes que tenían en mente.Durante 1998 ambos jóvenes compraron las armas que utilizarían eventualmente el día de la masacre. Robyn Anderson y Philip Duran fueron dos de las personas que les ayudaron a conseguir el armamento. Para diciembre de 1998, los perpetradores tenían listo el arsenal que llevarían a Columbine.Sin embargo, Harris no contaba con que su blog, que también fungía como diario, sería encontrado por un amigo en común de ambos, Brooks Brown, con quién Eric había tenido diferencias y amenazaba de muerte en sus escritos.La madre de Brown informó a la policía sobre el hallazgo, en el que ya se mencionaban las bombas caseras y la escuela Columbine. A pesar de ello, el investigador Michael Guerra, quien redactó un proyecto de declaración jurada, solicitando una orden de registro de la casa de Harris, no finalizó el proceso ante el sheriff del condado de Jefferson. La declaración fue archivada, y sólo fue dada a conocer en septiembre de 2001, casi dos años después de la masacre.Ambos jóvenes fueron arrestados el 30 de enero de 1998 por robar una caja de herramientas dentro de una camioneta del vecindario. Fueron condenados a trabajo comunitario y Harris tuvo que cumplir con asistir a manejo de control de la ira. Nadie mencionó la orden de cateo en su casa.Para diciembre de 1998, ambos jóvenesque protegían a alumnos violentados en la escuela. En las grabaciones puede verse cómo ambos muestran furia contenida por lo que representan.