La gente con miedo construye muros: Obama

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que la gente que tiene miedo, “encamina políticas públicas que miran al pasado y mandan a construir muros para preservar lo que ellos creen que son”, informó Milenio Al participar en la 19 Cumbre Mundial organizada por el World Travel & Tourism Council (WTTC) en Sevilla, España, consideró que los gobiernos populistas que están surgiendo en su país, Canadá y Europa, son reacciones a los cambios económicos y de los políticos que sienten que su status se está erosionando o que daña a su nación.“Los levantamientos políticos en Estados Unidos, o algunos de los populistas que están surgiendo en Europa o en Canadá, todos estos son sólo reacciones a los cambios económicos y también a que sienten que su status se está erosionando, o la sensación de que se daña lo que es su país, y quieren hacer muros de verdad o metafóricos para preservar lo que ellos creen que son.“Por ello surgen nacionalismos, xenofobias y estos son caminos peligrosos. Yo tengo una visión diferente; creo en unir a la gente y no separarla”, aseveró.El ex mandatario estadunidense consideró que es un error cerrar las fronteras físicas, cuando el mundo vive un momento tecnológico en el que la información no conoce fronteras, lo que provocaría “más conflictos y cada vez más choques entre los pueblos”.“La gente que tiene miedo encamina políticas que miran al pasado y que mandan construir muros; son políticas que en Estados Unidos no son atractivas para los jóvenes, es algo que rechazan frontalmente y hay una correlación fuerte entre la actitud progresista hacia las diferentes culturas, necesidades u orientaciones sexuales y la edad”, dijo.Obama celebró que las generaciones de jóvenes ayudarán a asentar los derechos de la mujer y civiles; por lo cual, dijo, es necesario atraerlos a la política e invitarlos a votar.“La buena noticia es que los jóvenes son más sensibles con esta agenda, la mala noticias es que las personas mayores votan más, por eso es necesario involucrar a los jóvenes en la política y mostrarles que las instituciones responden a sus necesidades”, explicó.Obama afirmó que el turismo es la industria que recuerda a la población el valor de increíble de la diversidad planetaria y sus diferencias.Además, fue cuestionado sobre los sitios en el mundo que le hacen falta visitar, y de los cuales tiene ganas de conocer, como Angkor Wat, Camboya; Bahía, Brasil; Patagonia, Argentina y Antártida.