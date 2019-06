La gente está contenta por evitar arancel, afirma López Obrador

Antes de viajar hacia la ciudad de Tijuana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por periodistas sobre el recién aprobado acuerdo entre México y Estados Unidos.El mandatario aseguró que se trata de un buen acuerdo con Estados Unidos, sobre todo, porque con él se logra evitar el arancel propuesto por el presidente Donald Trump.Para López Obrador, el acuerdo con Donald Trump es importante porque promueve programas de desarrollo en Centroamérica y en el Sureste de México para que “la migración sea opcional, no forzada”.Se reconoce que debe atenderse las causas que originan la migración, hay un compromiso de qué se impulsen programas de desarrollo en Centroamérica en el sur sureste de México para que la migración sea opcional no forzada”, declaró previo a abordar su vuelo desde La Paz, Baja California, hacia la ciudad de Tijuana.López Obrador aseguró que en el país predomina “un ambiente de buen ánimo” ante la suspensión del aumento del 5% en aranceles.La gente está contenta porque evito este impuesto que iba afectar a nuestra economía y se optó por el acuerdo prevaleció en la buena voluntad a la de las dos partes”, dijo.Este sábado 8 de junio, el presidente encabezará el mitin de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos, en la ciudad de Tijuana, Baja California.El evento que encabezará López Obrador se llevará a cabo en la el cruce de avenida Constitución y calle Segunda o Benito Juárez, en pleno centro de esta ciudad fronteriza, al filo de las 17:00horas, tiempo local, a un costado del antiguo Palacio Municipal.A su llegada a la terminal aérea de Tijuana, en un vuelo comercial -procedente municipio de La Paz, donde pernoctó-, el presidente fue recibido por ciudadanos que no dejaban de manifestarle el apoyo a su gobierno, por haber mantenido el diálogo.La víspera, atestiguó en Los Cabos, la firma del Manifiesto de Colaboración Conjunta de los Alcaldes de América del Norte para Promover el desarrollo Sostenible de sus Ciudades y Propiciar la Consolidación de una región norteamericana competitiva y económicamente integrada.En el documento signado una hora antes del histórico acuerdo con el vecino país del norte, los alcaldes de México, Estados Unidos y Canadá, dejaban claro su rechazo a cualquier imposición unilateral de tarifas arancelarias.López Obrador pernoctará hoy en esta ciudad fronteriza y la mañana de este domingo, continuará su gira de trabajo a los Mochis, Sinaloa, donde encabezará la entrega de apoyos a los Programas Integrales de Bienestar para menores con discapacidad, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Por la noche, retornará a la Ciudad de México.Con información de Notimex.