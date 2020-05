La gente sigue sin creer en el Covid-19: Sofía Valtierra Rodríguez

Escuchar Nota

La doctora Sofía Valtierra con personal de la Secretaría de Salud.

“El 80% de quienes se entuban mueren, por eso los médicos si podemos evitar la entubación la evitamos, pero ahorita las autoridades están comprando más ventiladores, ¿por qué no comprar más pruebas?”, cuestiona la especialista.

La especialista durante la jornada de trabajo en el área Covid-19.

“Nos preocupa que se levanten las medidas y la gente no esté preparada para lo que dicen es la 'nueva normalidad', no tenemos una cultura de los cuidados necesarios para salir a la calle en estos momentos”, enfatizó la especialista.



“Nuestra población tiene rasgos epidemiológicos muy distintos a los países europeos, son un poco más parecidos a los de Estados Unidos por la obesidad, hay que recordar que el norte del país tiene una obesidad mucho más alta que el sur por el tipo de dieta”, explicó la doctora.

“México por no hacer caso puede llegar a marcar historia en muertes porque nuestra población con obesidad, diabetes e hipertensión no llevan un control; el diabético no controlado tiene 10.2% más de probabilidades de muerte por Covid-19”, puntualizó la geriatra.

Todo el personal de salud se protege con el uso de estos trajes especiales.

“A Europa lo mató la indiferencia porque no hicieron caso, a los norteamericanos su soberbia porque pensaron que como potencia controlarían la situación, pero a México lo va a matar la ignorancia.



“La gente sigue sin creer porque no hemos tenido tantas muertes, pero el problema es que cuando ya las tengamos encima va a ser demasiado tarde”, recalcó.

“Esto no nos va a detener, la vida tiene que seguir, el problema es que la gente no le tiene respeto al coronavirus porque no lo conoce”, señaló.

Lo más importante para la doctora es proteger a su esposo Carlos Reyes y su hijo Felipe.

