La Graciosa, la isla canaria que no ha registrado casos de coronavirus

"Aquí no ha llegado el virus, porque una vez se decretó el estado de alarma la gente ha tomado la determinación de quedarse en sus casas y las líneas, pues, han suprimido los horarios de entrada a la isla y [se permiten solamente] los movimientos estrictamente necesarios", señala un trabajador del Ayuntamiento.

Con solo 700 habitantes,Mientras, con 213.435 casos de contagios confirmados y 24.415 fallecidos, este país se ha convertido en uno de los más afectados del mundo por la pandemia, publica RT Como en el resto de España,, cuando el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decretó el estado de alarma.Desde entonces,en este paraíso natural donde todavía no hay carreteras asfaltadas.A pesar de estar libre de contagios,provocada por la pandemia.Por ello,, pero calculan que hasta que no se llegue a la última fase del plan de desescalada anunciado por el gobierno central el movimiento entre islas o provincias no será posible.El pasado martes, el presidente del Gobierno,El resto de España comenzará el día 11.En esa primera fase se espera que se reabran pequeños comercios bajo estrictas medidas de seguridad, establecimientos que puedan atender individualmente mediante cita previa, locales que puedan dar comidas sin gente dentro y gimnasios para entrenamientos individuales.Tambiénexcluyendo las zonas comunes.