La Gran Barrera de Coral pierde la mitad de sus corales

Escuchar Nota

"En torno al 80 y 90% (de este tipo de corales) ha desaparecido con respecto a hace 25 años", dijo Terry Hughes, profesor de la universidad James Cook y uno de los autores del estudio.



"Estos corales proporcionan rincones en los que muchos peces y criaturas se refugian y perderlos modificará todo el ecosistema", advirtió.

"Se necesita alrededor de una década para una recuperación de las especies de más rápido crecimiento y las posibilidades de que haya décadas entre los próximos blanqueamientos es igual a cero porque las temperaturas suben y suben", dijo.



"Si las temperaturas se estabilizan a finales de este siglo por debajo del objetivo del Acuerdo de París, los corales podrán reconstruirse", agregó.

, afirmó este miércoles un estudio científico, que advirtió de que el calentamiento del planeta está alterando de manera irreversible este ecosistema submarino.Un estudio, publicado en el diario científico Proceedings of the Royal Society , alertó sobre la magnitud del deterioro de todo tipo de corales desde mediados de 1990, en este preciado lugar del noreste de Australia, inscrito en 1981 en la lista delLas, las que tienen normalmente forma de mesa y aquellas con ramificaciones,Además de tener un valor enorme desde el punto de vista ecológico y científico, se estima queLa Gran BarreraEly hace concretamente que las algas que viven sobre él desaparezcan y el coral pierde así sus maravillosos colores en un proceso de progresivo blanqueamiento.La Gran Barrera también se ve amenazada por laEste ecosistema ha sufrido un total de cinco momentos de blanqueamiento desde 1998, el último de ellos en 2020, y las perspectivas de los expertos australianos no son demasiado optimistas.En este momento los expertos venHughes dijo que los científicos temen que los corales sigan desapareciendo a menos que se cumplan los objetivos delsobre el clima, que aspira a mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados., dijo el experto."Y si las temperaturas suben 3 o 4ºC, olvidémonos", concluyó.