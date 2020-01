La grasa de la lengua, la causa de la apnea del sueño que puede tratarse

Estados Unidos.- Si eres una de los millones de personas a nivel mundial que sufren apnea del sueño, debes saber tener una lengua gorda podría ser una razón clave para que se produzca esta situación caracterizada por ronquidos, jadeos o periodos de apnea -ausencia de respiración- durante la noche, arruinando tu sueño y potencialmente tu salud.



Pero hay una solución, según un estudio liderado por Richard Schwab, especialista en sueño de la Universidad de Penn Medicine (EE.UU.), y autor principal de un estudio publicado en « American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine»: basta con reducir la grasa de la lengua mejora tu apnea del sueño.



La obesidad es un factor de riesgo clave para la afección. Un estudio previo de Schwab y su equipo descubrió que las personas obesas con apnea del sueño tenían lenguas considerablemente más grandes con porcentajes más altos de grasa que las personas obesas sin esa condición.



En otro trabajo se descubrió que la lengua puede adelgazar a medida que pierdes grasa corporal en general.



«Este estudio muestra que reducir el exceso de grasa en general puede reducir el tamaño de la lengua», señaló a CNN Raj Dasgupta, especialista en sueño de Keck Medicine de la Universidad del Sur de California, quien no participó en el estudio.



En este nuevo artículo, los investigadores utilizaron imágenes de resonancia magnética para medir el efecto en las vías aéreas superiores de una pérdida de peso del 10% en 67 pacientes obesos. Las imágenes mostraron que la reducción de la grasa de la lengua fue la razón principal por la cual las puntuaciones generales de apnea del sueño mejoraron en un 31%.



«De hecho, cuanto más grasa de la lengua se pierda, en mayor medida mejora la apnea», afirma Schwab, codirector del Penn Sleep Center en Penn Medicine.



La apnea obstructiva del sueño es peligrosa para la salud. Puede dañar la sustancia blanca del cerebro, aumentar la presión arterial, contribuir a la depresión e incrementar el riesgo de enfermedades cardíacas, ictus y diabetes.



Los investigadores creen que sus resultados pueden abrir nuevas vías de tratamiento que se centren exclusivamente en reducir el tamaño de la lengua, como la escultura en frío o Coolsculpting, una técnica aprobada por la FDA y la Comunidad Europea para eliminar la grasa localizada de forma definitiva, utilizando una tecnología de enfriamiento que elimina las células grasas de forma selectiva que se usa actualmente en la grasa del estómago, afirma Schwab.



Es un músculo que usamos para hablar, respirar, comer. Entonces, ¿por qué debería tener grasa?



No obstante, añade se necesita más investigación para determinar si ciertas dietas podrían acelerar la pérdida de grasa en la lengua y si hay determinados ejercicios que ayuden.



Por ejemplo, pequeños estudios han demostrado que tocar instrumentos de viento y el didyeridú australiano han demostrado ser prometedores como un tratamiento alternativo.



Pero también es necesario entender más sobre por qué la lengua tiene grasa en absoluto, apunta Schwab. «Es un músculo que usamos para hablar, respirar, comer. Entonces, ¿por qué debería tener grasa? Sin embargo, está cubierta de grasa. No sabemos si la grasa es parcialmente genética o parcialmente relacionada con la obesidad. Pero creo que es un factor importante en el tratamiento de la apnea del sueño».