La guerra fría entre Neymar y Mbappé que preocupa al PSG

Todo apuntaba a que iban a ser una de las mejores duplas del fútbol mundial cuando Neymar y Kylian Mbappé se juntaron en el PSG. Incluso el brasileño, que fue el primero en llegar al equipo a principios de agosto del 2017, se encargó de convencer al francés para que abandone el Mónaco y juegue a su lado.Hoy, a casi dos años de su primera conexión las cosas no parecen ser tan así, después de que ambos fueron protagonistas de declaraciones explosivas en las que dejaron entrever lo que podría ocurrir de cara a futuro.Una guerra fría en la que los dos quieren ser líderes de un PSG que intenta poner paños fríos a la situación. Detrás, comienzan a ponerse en fila los pretendientes, con el Real Madrid a la cabeza."Nos intercambiamos muchos mensajes durante aquel verano. Inmediatamente me puso bajo su ala y me integró", recordaba Kylian Mbappé en una entrevista a France Football, sobre cómo lo trató Neymar en su llegada a París. "Tan pronto llegué me tranquilizó. En el campo siempre me buscaba y me hacia muchos pases. Cuando un jugador te recibe así, de esta manera, te ayuda mucho a integrarte en un vestuario".El francés, que también es el último campeón del mundo con su selección, creció y creció a tal punto que en esta temporada llegó a convertirse en el goleador de la Ligue 1, así como también en el MVP (jugador más valioso) de la misma.Veo a muchos jugadores jóvenes, que no están perdidos exactamente, pero les falta más oído que boca.Neymar, en cambio, tuvo una campaña complicada en donde las lesiones le volvieron a pasar factura. El astro brasileño se perdió muchos partidos importantes, entre ellos los octavos de final de la Champions League, en donde su compañero debió hacerse cargo del equipo.A su vuelta al campo de juego, Neymar participó de la final de la Copa de Francia, en un tridente junto a Mbappé y Ángel Di María. El trofeo quedó a manos de Rennes tras empatar 2-2 e imponerse por penales y fue allí en donde el ex Barcelona soltó la primera piedra."Veo a muchos jugadores jóvenes, que no están perdidos exactamente, pero les falta más oído que boca. Ellos deben escuchar más de lo que hablan. A veces un hombre más experimentado habla y ellos responden. El entrenador mismo habla y replican. No es así como un equipo llega lejos. Tenemos más experiencia, por lo que deben respetarnos un poco más, escuchar un poco más. Yo tenía que hacer lo mismo cuando estaba empezando", disparó tras la derrota.Declaraciones que habrán tocado el ego del atacante galo, quien naturalmente forma parte de esos "jóvenes" con 20 años, uno de los jugadores más pequeños de la plantilla.Mbappé, que a su llegada a París aceptó ser el segundo dentro del proyecto que planeó el PSG con Neymar a la cabeza, cambió su postura radicalmente y así se lo hizo saber a la dirigencia parisina a través de un mensaje público."Es un momento importante para mí. Un giro en mi carrera, el momento de tener más responsabilidades. Tal vez en el PSG, tal vez en otra parte", lanzó el jugador en los micrófonos de la cadena BeIN Sports tras ser premiado.Con esas declaraciones, el ex Mónaco se tomó revancha de lo dicho por su compañero tras perder la Copa. Palabras que no habrán sentado bien a Neymar, que vio como su amigo fue creciendo y haciéndose dueño del equipo durante el campeonato.Hasta el momento la respuesta del paulista fue ausentarse de la práctica sin avisar (olvidó -u omitió- pedir la autorización correspondiente), para unirse a la selección brasileña y comenzar a preparar la Copa América en su país.El PSG con Nasser Al-Khelaïfi (Presidente) y Thomas Tuchel (entrenador) intentan calmar las aguas y disminuir la tensión: "Lazos muy fuertes unen al PSG y a Kylian Mbappé desde hace dos años y la historia común continuará la próxima temporada", fue el comunicado del club tras conocer las palabras del francés."Esto es fútbol. Pero si me preguntas como entrenador sí, quiero que estén aquí la próxima temporada", consideró el técnico alemán por su parte, aunque también abrió la puerta a una posible salida de uno o ambos: "… Pero si eso no ocurre encontraremos soluciones".Medios locales aseguraron que la convivencia entre los dos cracks podría volverse complicada, y tras conocer la situación que atraviesa el conjunto parisino, los pretendientes volvieron a aparecer, siendo el Real Madrid el mejor postulado para recibir a cualquiera de los dos que decida dar un paso al costado.