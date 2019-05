La guía de Élmer Mendoza para atrapar lectores

“Los escritores poliacos tenemos una matriz básica para para hacer una novela”, explicó Élmer Mendoza durante su participación en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019.El escritor, que forma parte de la delegación de Sinaloa, estado invitado de la feria, impartió el pasado jueves la conferencia La Novela Negra Una Construcción.El autor de Balas de Plata ofreció una breve guía para quienes estén interesados en dar forma a su propia obra del género negro que, junto a las historias de amor, “ha sido muy vilipendiado”.“Este es un género que fue descalificado por mucho tiempo por la crítica forma, no sólo en México, también en otros países. Lo curioso es que los países que más leen son aquellos que tienen lectores de novela policiaca. Cuando México s ponga a leer novela policiaca aumentará el número de lectores”, dijo con una sonrisa.Mendoza, cuya obra destacó a finales del siglo pasado debido al tratamiento que le dio al tema del narco, dijo que al momento de escribir es importante elegir el lenguaje, la época y el lugar donde estará ubicado el relato.“Los novelistas policiacos manejamos muchos elementos de la cultura local. Y así como elegimos una ciudad, también hay que elegir un delito. Ustedes en Coahuila deben tener varios delitos entre los que pueden elegir para su novela policiaca”, expresó con su característico acento sinaloense.El narrador señaló que el primer capítulo es fundamente, no sólo porque db seguir las reglas elementales de la novela, sino porque debe tener una frase provocador, que sea la llave para entrar a la historia.“Hay que enganchar al lector, que sienta la necesidad de saber qué pasará en las siguientes 200 páginas. Escribir una novela quiere decir que vamos a convocar toda la parte emocional de los lectores”.Mendoza cerró ayer sus actividades en la feria con la presentación de su novela No Todos los Besos Son Iguales (Alfaguara Juvenil, 2018).