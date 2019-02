La herbolaria sin aval científico puede ser mortal

Gastroenterólogos alertaron del “peligro” de efectos secundarios por el consumo de medicina herbolaria sin aval científico, pues afirmaron que algunas de éstas provocan daños en el hígado que pueden llevar a una falla fulminante y, por ende, pone en riesgo la vida de las personas.En entrevista, en el marco del Congreso Gastro 365, el investigador de la Universidad Veracruzana, José María Remes Troche, aseguró que entre las nuevas enfermedades hepáticas se encuentra la toxicidad por hierbas que afecta a cada vez más mexicanos."Una de las causas más comunes de que haya una falla hepática fulminante, o que el hígado deje de funcionar súbitamente y que el paciente pueda morir, es la ingesta de medicina herbolaria sin ningún aval científico y sustento, es muy frecuente y en México cada vez, vemos pacientes que lamentablemente pierden la vida por haber tomado un té, una hierba, una raíz”, advirtió.El especialista gastroenterólogo indicó que es interesante pensar en los potenciales terapéuticos de los fitofármacos, “pero ojo para decir que es una recomendación tiene que pasar por un estricto proceso de investigación porque la salud del paciente está ahí”.El científico del Instituto de Investigación es Médico-Biológicas de dicha Universidad dijo que en este caso hay un suplemento que es uno de los que más se comercializa en México y que tiene el mayor número de reportes de toxicidad y que se sabe es una mezcla de hierbas, también algunas raíces y tés chinos."Sabemos que comer un zeta silvestre en el bosque te puede quitar la vida. Nos juzgan mucho que los médicos que no creemos en esto, no es que no creamos, necesitamos saber qué es lo que contiene, yo sé que si yo receto un fármaco tiene un efecto secundario y puedo controlarlo”, dijo.Indicó que lo mismo en el caso de los probióticos, los cuales deben tener un aval científico y solo ser indicados por un médico especializado en casos determinados como diarrea aguda en niños, prevención de diarrea asociada a antibióticos, prevención de infecciones oportunistas, intestinales irritable."Nosotros como médicos recetamos el probióticos que sabemos que tiene evidencia y hay muchos mitos como por ejemplo que si tomo todos los días el probiótico mi estado de salud en general va a ser mejor, no necesariamente porque probablemente no es la necesidad de mejorar el ambiente intestinal, puede ser la dieta o el estrés, etcétera”, dijo.En ese sentido, recomendó ante cualquier enfermedad gastrointestinal no recurrir a la auto medicación, pues algunos fármacos parecen inocuos como los que inhiben la acidez y otros que son muy nocivos al tracto digestivo como analgésicos y antiinflamatorios, que podría ser la causa número uno de úlceras y sangrados."Nos toca ver pacientes que reciben antibióticos a la primera diarrea y lo único que va generando es detrimento de la salud del tracto digestivo, entonces esto de la auto prescripción, no es el doctor si no los pacientes, no solo los malos tratamientos, sino consecuencia de esta auto prescripción, incluidos los probióticos”, dijo.Por su parte, el doctor Luis Uscanga Domínguez añadió que los probióticos deben ser prescritos por un médico estrictamente cuando son necesarios y por tiempo que éste indique para lo cual se requiere un diagnóstico por un experto.El jefe de Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán añadió que es necesaria educación a la población y difusión sobre estos aspectos de la medicina y recomendó ante cualquier problema del aparato digestivo acudir al médico.Sobre los métodos naturales para sanar enfermedades gastrointestinales, explicó que no se pueden aceptar a ciegas recomendaciones sobre alimentos como la espinaca como parte del tratamiento contra la gastritis, pues se requiere probar este conocimiento en humanos para determinar si es efectiva."Para decir que la espinaca le va a curar el Helicobacter pylori, usted debió hacer un estudio de que a unos les dio espinaca y a otros berros, por ejemplo, o zanahorias y entonces ver con algún método si deberás se va la bacteria del estómago y dudo que eso se haya hecho”, indicó.Señaló que no es nada más decir el epazote cura los parásitos, lo cual es muy arraigado en la población mexicana, pues se tiene que probar científica y clínicamente.Dijo que de ahí la importancia del Congreso Gastro 365 que reúne a más de 250 médicos entre gastroenterólogos, expertos en endoscopia y cirujanos nacionales y extranjeros para compartir conocimientos sobre las novedades para la atención de los padecimientos que involucran estas disciplinas.El integrante de la Asociación Mexicana de Gastroenterología explicó que esta rama de la medicina interna se dedica al diagnóstico, tratamiento y cuidado de las personas que tienen enfermedades del aparato digestivo, hígado, páncreas y vías biliares.Explicó que es una especialidad de alta demanda, porque los problemas por ejemplo de tubo digestivo son muy frecuentes, pues se sabe que 25 por ciento de la población mexicana padece de estreñimiento y 15 por ciento tiene reflujo.