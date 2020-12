La hermana de Mia Khalifa quiere ser estrella del cine para adultos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Mati Khalifa está decidida a triunfar en la industria del cine para adultos, al igual que hace años lo hizo su hermana mayor, Mia Khalifa.



La chica de 18 años de edad comparte contenido atrevido en su cuenta de Twitter, que tiene poco más de 10 mil seguidores, y en donde se puede leer la leyenda de “Sí, Mia Khalifa es mi hermana”.



A pesar de que no se ha comprobado la relación entre ambas, Mati se está haciendo cada vez más popular gracias a su página en OnlyFans, el servicio de suscripción en el que se puede ganar dinero extra al compartir fotos, videos u otro contenido exclusivo y muy candente, pues los usuarios, literal, "pagan por ver".



Hasta el momento no se tiene más información sobre esta chica, pero en sus publicaciones los internautas comentan que no se parecen en rostro, pero que sus cuerpos son muy similares y se nota que comparten genes.



¿Por qué Mia Khalifa dejó de ser actriz porno?



Al parecer a Mati Khalifa no le importa todo lo que tuvo que pasar su hermana por ser actriz porno.



Mia Khalifa, de 27 años de edad, dejó su carrera en la industria del cine para adultos después de recibir amenazas de muerte por parte del Estado Islámico (ISIS).



La exactriz, que nació en Líbano pero se mudó a Estados Unidos cuando tenía 10 años, fue una de las actrices más populares en el sitio web Pornhub, lo que ocasionó muchas críticas en el Medio Oriente, en donde la calificaron como una desgracia para ellos.



A pesar de haber dejado su antiguo trabajo, no perdió la popularidad pues cuenta con más de 22 millones de seguidores en Instagram.



Mia dijo que entró a la industria para “soltarse y rebelarse un poco”, pero en cuanto recibió las amenazas supo que debía salirse. Ahora, se dedica a ser comentarista de deportes y modelo.



En los deportes le ha ido bien, aunque en una ocasión en un juego hockey un disco la golpeó en el pecho izquierdo y se lo “ponchó”. Lo que la llevó el año pasado a someterse a una cirugía para arreglarse esa parte del cuerpo tan apreciada entre el sexo masculino.