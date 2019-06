‘La hiena de Ecatepec’ abusaba de hija menor

Jenifer Marisol Barrón, "La Hiena de Ecatepec", abusaba física y sexualmente con su pareja de su menor hija, por lo que ya fue detenida, luego de que su expareja y padre de los menores, Mauricio Alberto “N”, así lo descubriera.Las autoridades informaron lo anterior y detallaron que investigan si los menores Guillermo de 9 años, Samanta de 7 y la bebé Melissa de un año, eran abusados física, psicológica y sexualmente por Jennifer junto con su pareja sentimental identificado como José Omar “N”.Informaron que fue gracias a imágenes y videos que Mauricio Alberto denunció los hechos ante el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, no obstante, pasó el tiempo y la autoridad no procedió, por lo que denunció los hechos a través de redes sociales, en donde pide justicia, que los menores sean localizados y denuncia que teme por su integridad.Cabe señalar que Jenifer Marisol Barrón fue bautizada en redes sociales como "La Hiena de Ecatepec", luego de que a través de su cuenta de Facebook, Mario Alberto “N” denuncia lo siguiente:Mi nombre es Mauricio Alberto y quisiera que m ñe ayudarán a localizar a mis hijos Guillermo de 9 años samanta de 7 y la principal melisssa de un añitoLo cual a sido abusada sexual y ficicamente por parte de su madre Jennifer marisol barrónY su parejam José Omar Trujillo el cual es perteneciente a la barra americanista conocida como Ritual del KaozAl enterarme por medio de estos videos locual su pareja le pedía acudí al ala especializada centro de justicia para las mujeres de ecatepec ya que los echos ocurrieron en la colonia polígonos 2 ecatepec lo cual sólo me entregan una hoja pero ya a 20 días no me an resuelto sabiendo que cada día que pasa es un día más de maltrato hacia mis hijos y me comentan que el caso a sido más lento decido a que ella pertenece a un partido político D.D.A.D.D.H. Lo cual su prima es directora de dicho partido La cual la está protegiendo y escondiendola dificultando su rastreo.Ya que su tía Raquel Barrón Garcia sabiendo lo que su sobrina había echo la sacó de su domicilio el día 17 de mayo el cual fue el día que se le encontró los videos y asta la fecha no se a sabido nada de ella y de mis hijosLes ruego me ayuden a localizarlos aquí le dejo uno de tantos videos que le tomaba y conversaciones esperando y los localicen antes de que suseda una desgracias como a pasado en varios casos similaresDe ante mano les agradezco por escuchar mis peticiones y puedan alludarem y compartir esta información”