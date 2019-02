La hija del Lobo

Lucy no es una chica cualquiera, aunque va a la universidad y sueña con ser escritora, aunque tiene novio como cualquier chica de su edad y uno que otro amante, a los 21 años está harta de la vigilancia de su padre, por lo que decide escapar de la burbuja de protección en la que ha crecido.Lucy no conoció a su madre y es hija de Eleazar Quintanilla, a quien le apodan el Lobo, poderoso político, que es también un temido capo del crimen organizado en el norte del país. Quintanilla maneja su imperio de corrupción a veces desde Houston, a veces desde Monterrey.Lucy usará los contactos que tiene para escapar y pondrá a prueba la lealtad de los suyos, aunque muchos de esos hombres son también gente de su padre, como Treviño, pistolero del Lobo con quien ella creció.Lucy, en su huida, conoce la verdadera esencia de la vida: la venganza, la miseria y la muerte. Conocerá el territorio del Lobo, sabrá que ella es parte de una manada y que es necesario pertenecer para sobrevivir.Lucy en el fondo sabe que está sola, que ni sus antiguos novios, Ferrán, Adrián y Rosso, podrán protegerla como su Glock, que siempre la acompaña. Porque desde pequeña su padre le enseñó lo que son las balas.Lucy es astuta, arisca, desconfiada. No le gusta alardear, actúa. No amenaza, observa y contiene la respiración antes de accionar, recuerda las enseñanzas de su padre: “Guardia baja, acuérdate siempre. El dedo no se mete en el gatillo antes de tiempo porque se te puede ir un tiro”.Lucy, la Loba de Orfa Alarcón también presenta un territorio herido, una tierra desangrada por el narco y la violencia, un Monterrey que pocos conocen y que Alarcón ha explorado desde su anterior novela, Perra brava.Lucy es el álter ego de Orfa Alarcón, a la vez seductora y salvaje emprende un viaje sin retorno por un país dominado por la inseguridad y la ira; ese viaje terminará en los ámbitos más oscuros del alma.Lucy vive con sus fantasmas, el de su madre, el de su hermano gemelo, el de Rosso. ¿Qué busca Lucy, además de su propia identidad? En su huida, Lucy, la Loba de Orfa Alarcón, dejará sus privilegios para enfrentar su destino. Tocará fondo, descubrirá que es como cualquier chica de cualquier ciudad, aunque sepa que nadie puede irse• Loba• De Orfa Alarcón• Alfaguara, 2019• 336 páginas• 299 pesos• Más en http://www.megustaleer.mx