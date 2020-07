La hija del príncipe Alberto de Mónaco evoluciona favorablemente de coronavirus

Escuchar Nota

"Sólo estoy tratando de hacer todo lo posible para recuperar mi fuerza y desarrollar mi inmunidad, la paciencia es clave, pero estoy feliz en el camino hacia la recuperación. Estoy aquí firme como uno de los muchos sobrevivientes de este virus misterioso, pero también soy una defensora", explicó Jazmín.



"Mis síntomas se parecían a los de la gripe, pero parecía ser un caso bastante leve. Tenía un poco de fiebre, un poco de tos y los primeros días tuve una secreción nasal. Sentí que estaba un poco mareada, pero eso fue todo", dijo en su momento además de asegurar que no tenía idea cómo se contagió, si había seguido todas las recomendaciones.



Una semana después de queanunciara en su perfil de Instagram que había dado positivo su prueba de coronavirus, la hija ilegítima del príncipe Alberto de Mónaco reveló que ha evolucionado favorablemente a la enfermedad, aunque todavía conserva algunas secuelas.A través de una publicación en la misma red social, la joven de 28 años aseguró que se siente mejor y que está agradecida por estar viva, después de contagiarse: "Estoy tan agradecida de que finalmente comienzo a sentirme como yo, hoy después de casi tres semanas desde que sentí los primeros síntomas de COVID-19".Grimaldi compartió que "estoy agradecida de estar viva y saludable en este momento ¡Damos mucho por sentado, incluida nuestra salud, nuestros cuerpos, nuestros preciosos templos milagrosos! De hecho, tengo síntomas de COVID-19 que persisten, aparecen y desaparecen de nuevo. Por ejemplo: dolores de cabeza, dolor de oídos, fatiga y diarrea.La nieta de Grace Kelly envió un claro mensaje: "Quiero ser un recordatorio para cada uno de ustedes de que este virus puede afectarlos a un miembro de su familia o a alguien que aman".Además de compartir su experiencia, la primogénita del príncipe Alberto, quien también tuvo coronavirus en marzo, pidió a sus seguidores que no fueran descuidados, que pensaran en los demás incluso si no tienen algún síntoma, continuaran usando mascarilla, distancia social, desinfección de objetos y, sobre todo, quedarse en casa."Estoy en el club de cuarentena y es genial ¡Cuídate! ¡Cuento con ustedes para vencer juntos esta pandemia! ¡Gracias por todo el amor y los buenos deseos que me han enviado! ¡El mayor regalo es tomar esta pandemia en serio!", posteó el gobernante de Mónaco.Hace una semana, Jazmín informó que su prueba de coronavirus había dado positivo, luego de presentar algunos síntomas leves parecidos a los de una gripe común.