La historia de ‘Panchito’, el repartidor de Didi que conmovió a la Red

Acabo de ver ésto en IG y me fui a la cresta... Mi corazón no da más. pic.twitter.com/KFIGi6CEhj — Jeru G.C (@Jerusitaa) January 24, 2021

Diversos usuarios de redes sociales se han reunido para apoyar a unde la tercera edad que está dado de alta en aplicaciones móviles y realiza sus pedidos sin bici o motocicleta.Recientemente se compartió una imagen, que se ha compartido miles de veces, en la que se muestra al conocido comoviajando en elde laSe trata del señor, unque se volvió viral en 2019 luego de que usuarios publicaran fotos solicitando que ayudaran al señor que decidió repartir comida a través de aplicaciones móviles para poder hacer ejercicio y caminar.Desde mayo de 2019, fecha en la que el señor de la tercera edad se dio de alta en la plataforma, el señor trabaja de lunes a viernes en las inmediaciones a la plaza comercial Reforma 222, donde espera a que le llegue un pedido.El señor de la tercera edad además de trabajar en la zona de Reforma, también realiza pedidos en la colonia Roma y que dicha labor no la realiza por necesidad sino por cuestiones de salud, por lo que todos los días se traslada desde el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.Diversos usuarios incluso han compartido su perfil deen redes sociales, y se aprecia que el señor cuenta con evaluaciones del 98 por ciento, una calificación casi perfecta.Además, una usuaria compartió su perfil de Facebook para todas las personas que desearan contactarlo y apoyarlo, también señaló que el señor Francisco es muy buen entrenador de natación y en dicho perfil social se observa que trabajó en Acuática Nelson Vargas.Don Panchito ha llegado a expresar en entrevistas que el ejercicio que realiza al no usar bicicleta o motocicleta en la entrega de los pedidos le ha servido para bajar de pesos y mejorar su salud.Por otro lado, confesó que no sabe sobre los teléfonos inteligentes, pero cuando le llega un pedido en la aplicación solicita apoyo a los peatones o policías para poder recibir y realizar el encargo.