La historia del vestido de Lana del Rey en los Grammys

Lana del Rey guapisima con un vestido comprado en un centro comercial.

Sin duda una de las partes que más disfrutamos de las premiaciones son los looks que las celebridades usan y muestran con estilo durante la alfombra previa al evento.Los GRAMMYs no fueron la excepción, y aunque vimos un gran número de artistas lucir increíbles,llamó la atención tras las declaraciones que hizo al respecto.En la entrevista que la celebridad ofreció a Entertainment Tonight, mencionó que ese no era el vestido que iba a usar originalmente.Lana tenía un vestido listo cuando fueron a buscar los últimos detalles del atuendo de su novio. Sin embargo, mientras paseaba por el centro comercial otrose robaría su, convirtiéndose en el elegido para deslumbrar en una tan importante noche.En un evento donde la alta costura siempre toma lugar, la actitud tande Lana no hizo más que ganarse el apoyo de los fans quienessu buen gusto.Con información de nacionrex.com