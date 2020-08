La historia detrás de la canción del trailer de The Batman que te perturbará

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En la revelación del trailer para The Batman escuchamos como parte de la banda sonora la canción Something in the Way, tema que cierra el disco Nevermind de Nirvana que, no solo resalta por el tono lúgubre en contraste al resto del álbum, también tiene una historia triste detrás que podría darnos una perspectiva más acertada de la que podría ser la psique del Caballero de la Noche.



Escrita en 1990 y tocada por primera vez en The Off Ramp Cafe el 25 de noviembre de 1990 en Seattle, se cree que Something in the Way fue escrita cuando Kurt Cobain vivía debajo de un puente, pues el mismo sería quién propagara este mito y se afirma que podría haber sido llevado por el río Wishkah si hubiera pasado alguna noche debajo del puente mencionado.







En realidad Cobain dormía en casas de amigos, cajas de cartón, viviendas abandonadas o hasta salas de espera de hospitales.



Incluso leyendo la letra, tiene sentido que el personaje duerma en un puente a lado de un río, que además se puede traducir al trasfondo de Bruce Wayne en la película de Matt Reeves, pues tras el asesinato de sus padres, el heredero del imperio Wayne deja su mansión para entender como vive la gente más necesitada y asomarse en la mente criminal desde el punto de la desesperación.



También podemos interpretar el título como un obstáculo, que podría ser algo que se interponga en el camino de venganza del Caballero de la Noche, pues si nos asomamos a la fuente directa, que es el cómic, en los primeros años de este personaje, su motivante principal es vengar a sus padres, eventualmente se desarrolla y madura, pero en el punto de la película que veremos, el detective se encuentra en su segundo año y sus motivantes son más oscuros, incluso es evidente su furia hacia los criminales de Gotham, que si lo relacionamos con el tema son “el estorbo” para ejecutar su vendetta.







Letra: "Something in the Way" - Nirvana



Something In The Way

Underneath the bridge

The tarp has sprung a leak

And the animals I've trapped

All become my pets

And I give them enough of grass

And the drippings from my ceiling

It's okay to eat fish

'Cause they don't have any feelings



Something in the way, hmm

Something in the way, yeah

Something in the way, hmm

Something in the way, yeah

Something in the way, hmm

Something in the way, yeah



Letra traducida: "Something in the Way" - Nirvana



Algo en el camino

Debajo del puente

La lona tiene una fuga

Y los animales que he atrapado

Todos se convierten en mis mascotas

Y les doy suficiente hierba

Y los goteos de mi techo

Está bien comer pescado

Porque no tienen sentimientos



Algo en el camino, hmm

Algo en el camino, si

Algo en el camino, hmm

Algo en el camino, si

Algo en el camino, hmm

Algo en el camino, si



No es la primera vez que Something in the Way se relaciona con el mundo del cine, pues la hemos escuchado parodiada en el éxito taquillero Jerry Maguire o el tema original en Jarhead, película de guerra dirigida por Sam Mendes en 2005, aún así, si la juntamos con un personaje de la talla de Batman, tenemos un contexto muy profundo sobre lo que se avecina en esta obra de Matt Reeves.