La historia detrás de la figura de San Judas Tadeo que se estrelló en la bicicleta

Transcurrían los primeros meses de 2018 y en redes sociales comenzaba a circular un video donde un despistado joven se estrellaba con un vehículo estacionado mientras andaba en bicicleta con una. La grabación se volvió viral en Internet y rápidamente se colocó en tendencia, además de conseguir miles de reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes a pesar de que se tratara de una tragedia no pudieron evitar reír a carcajadas, sin embargo, también quedaron muchas duda al respecto como,Tratando de resolver estas dudas, el famoso youtuberse dio a la tarea de buscar al hombre que viajaba en la bicicleta y que por accidente se convirtió en toda una celebridad. Su nombre es Ulises, mejor conocido como "El Güero", un joven originario de Xochimilco, Cuidad de México, quien se declara a si mismo como un fiel creyente de San Judas Tadeo.De acuerdo a Ulises, solo fue en un abrir y cerrar de ojos cuando al accidente ocurrió, comentó que se distrajo porque una camioneta que pasó a su lado comenzó a grabarlo ya que al parecer les pareció curioso que llevara la figura religiosa sobre su espalda, además que llevaba una bocina con el tema de "Ella Quiere Hmm Haa Hmm" de Dj Yayo, a todo volumen. "Iba a la iglesia y ahí por Miramontes me estrellé, porque pasó una camioneta grabando y voltíe y ps me cagué", dijo.Explicó que afortunadamente salió ileso, pues la enorme bocina logró amortiguar el golpe, sin embargo, la figura no corrió con tanta suerte, y solo basta ver el video para darse cuenta de como voló por los aíres, asimismo, comentó que la bicicleta recibió algunos daños menores en la llanta y hasta se le salió la cadena, pero. Por otra parte, dijo que los dueños del vehículo en el que se estrelló, eran unas personas de avanzada edad que le exigieron el daño, situación a la que él nunca se negó. Sin embargo, confesó que en un momento donde todos se distrajeron se echó a la fuga a toda velocidad.Ulises, mejor conocido como "El Guero", el joven que se estrelló en un vehículo mientras cargaba un San Judas Tadeo en la espalda.Sobre la fama repentina que obtuvo, confesó que al principio le pareció divertido aparecer en televisión y en redes sociales, pero al paso del tiempo comenzó a sentir pena, tanto así que duró más de un año sin ir a la iglesia para que no lo reconocieran.Recordemos que en las imágenes se puede ver que la figura de San Judas Tadeo es la más afectada, ya que se rompe en pedazos en el instante que se estrella con el automóvil, incluso hasta se puede apreciar como la cabeza sale por los aires, pero por increíble que parezca, pudo ser reconstruida y aun la conserva Ulises, con mucho cariño.Además, comentó que, un lugar parecido a la cárcel donde se busca que los presos olviden su vida delictiva y se dediquen a realizar actividades de utilidad para la sociedad.En las imágenes que compartió Yulay, se puede ver como pegaron todas las piezas del San Judas Tadeo de tal forma que pareciera que nunca sufrio algún accidente. Por su parte, Ulises confesó que pidió disculpas al santo por el desafortunado accidente.Cabe señalar que este tema toma relevancia el día de hoy ya que cada 28 de octubre se celebra el día de San Judas Tadeo. De hecho, también ha levantado bastante polémica ya que a pesar de la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa el país, cientos de creyentes se han manifestado en distintos puntos de la Ciudad de México, para la celebración, sin seguir las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus.Con información de Debate