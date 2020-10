La huella de Salvador Cienfuegos en la Sedena

Escuchar Nota

"Otorgar el Doctorado Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos significa premiarlo por crímenes de lesa humanidad", argumentaron las organizaciones



por el ex Presidente Enrique Peña Nieto, cuando el mando era el General de mayor edad y de mayor escalafón.para dar marco jurídico a la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, es decir, justificar la actuación de los soldados como policías.Su malestar por el cero avance de esa reforma se reveló en 2017 ante diputados: "Si me piden que levante una mano para preguntarme si quieren que regresen los militares a los cuarteles, no levanto una mano, levanto las dos", les dijo.. Incluso impidió que padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ingresaran a los cuarteles para que verificaran si había indicios de ellos.no otorgar el grado de Doctor Honoris Causa al ex Secretario de la Defensa porque a su juicio eso resultaba un afrenta a la comunidad estudiantil y académica del país.En días pasados, padres de los normalistas solicitaron al Gobierno federal que se aclare si militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, tuvieron responsabilidad en la desaparición de los jóvenes en 2014.Consideraron que Cienfuegos debe comparecer ante la FGR para brindar información respecto a la actuación de militares en ese hecho.Cienfuegos nació en la Ciudad de México en 1948 e ingresó al Ejército en 1964., y Comandante en cuatro regiones militares.Fue Subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Subdirector General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, y Jefe de la Sección Tercera (Operaciones) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.