La identidad de personas con Covid-19 no debe divulgarse: INAI

Ciudad de México.- La identidad de las personas con covid-19 no debe divulgarse, declaró el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al hacer un llamado a las instituciones de salud a extremar medidas para proteger los datos personales de las personas que hayan sido diagnosticadas con el virus o sean un caso sospechoso.El INAI resaltó en un comunicado que, se deben recabar solamente los datos personales mínimos necesarios, para implementar medidas para prevenir o contener la propagación de covid-19 y, en su caso, brindar la atención, diagnóstico y tratamiento médico correspondiente.Elresaltó que las organizaciones deben proteger la confidencialidad sobre cualquier dato personal o personal sensible relacionado con cualquier caso de covid-19, para evitar daño o discriminación de la persona afectada.Por lo que, toda comunicación que se realice en una organización sobre la posible presencia de covid-19 en el lugar de trabajo, no debe identificar a ningún colaborador de forma individual, subrayó.Por lo que las instituciones deberán entregar a los titulares el Aviso de Privacidad correspondiente, informarles sobre las finalidades por las que serán recabados los datos, el tiempo en que los conservarán y los mecanismos que se utilizarán para eliminarlos de forma segura.Asimismo,Y recordó a la población en general que existe el derecho a la protección de datos personales, por lo que, en caso de existir un tratamiento inadecuado de estos, pueden presentar una denuncia ante el INAI.