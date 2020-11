La Iglesia Maradoniana: religión que surgió para rendir culto al D10S del futbol

Escuchar Nota

"El ritual se volvió a repetir el 30/10/99, sumándose Federico Canepa a estos “locos lindos” y así también en el año 2000, sumándose varios maradonianos a compartir la mesa regada de abundante champagne”.

“Maradona superó las barreras de las canchas y los estadios. Se instaló en la vida de muchos de nosotros como una cultura, como algo normal. Hoy día vemos su cara y su nombre en remeras, en paredes pintadas, afiches y todo tipo de objetos. Si vemos en algún partido realizar una jugada imposible de hacer, decimos que es un Maradona. Si vemos una camiseta de fútbol con el número 10 pensamos en él… todas estas cosas y más, hacen de Maradona un mito viviente, un Dios, del fútbol”, expresan su fieles seguidores.

Hace 22 años,en el barrio La Tablada, al sur de Rosario, Argentina.La Iglesia Maradoniana reúne a los cientos de miles de fanáticos de Maradona que hay en todas partes del mundo.La madrugada del 30 de octubre de 1998,llamó por teléfono a su amigodeseándole “¡feliz Navidad!”, porqueEse día, inició la fundación de la iglesia, queRing!… ring!… ring!…– ¿Hola? Atendió sobresaltado Alejandro Verón el teléfono.– ¡Hola, Ale! Soy Hernán ¡Feliz Navidad!– ¿Qué dices?– ¡Feliz Navidad! ¡Piensa!– Hernán van a ser la una de la mañana, ¿qué tomaste¿, ¿formol?– Piensa, ¿qué día es hoy, Ale?– Tienes razón, hoy nació “Dios”. ¡Feliz Navidad, hermano maradoniano!La función de iglesia es. Todo se desarrolla dentro del marco futbolero, de la pasión que despierta el deporte “más lindo y popular de la tierra”.Cada 29 de octubre, los maradonianos se reúnen y esperan las 00:00 horas del 30 de octubre, para brindar por un año mas de vida de su D10s del fútbol y la llegada de la Navidad.En la celebración hay un árbol navideño decorado con luces de colores; hay pan dulce, sidra regalos y se organizan sorteos. Además,Se invitan a personajes ligados al homenajeado para que cuente sus vivencias con el D10s y comente alguna que otra anécdota que refleje lo que “el Diego” es verdaderamente.Al igual que cualquier otra religión, lalleva a cabo las ceremonias propias de un culto religioso, como lo son bautizos, bodas y misas en honor al astro del futbol argentino.En el caso de los enlaces matrimoniales,Con, mientras uno de los fundadores de la iglesia recita un fragmento de la biografía del delantero.Para seren la religión maradoniana, los fieles llevan a cabo un ritual en el que, una ceremonia que se realiza en vísperas de la “Navidad maradoniana“, día del cumpleaños de Diego Armando Maradona.1. La pelota no se mancha, como dijo D10S en su homenaje.2. Amar al fútbol por sobre todas las cosas.3. Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol.4. Defender la camiseta Argentina, respetando a la gente.5. Difundir los milagros de Diego en todo el universo.6. Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados.7. No proclamar a Diego en nombre de un único club.8. Predicar los principios de la Iglesia Maradoniana.9. Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo.10. No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga.