La impacta tráiler por querer ganarle el paso

Conductora que intentó ganarle el paso a un tráiler que se desplazaba por la carretera Acuña-Presa de La Amistad de manera normal, provocó un accidente que afortunadamente no pasó a mayores.Los hechos ocurrieron sobre la carretera ya citada cruce con el bulevar La Paz en el sector del Parque Industrial Amistad.La responsable, Yohana Lizbeth Delgado Campos, de 25 años, manejaba un vehículo Mitsubishi Galant en color guinda modelo 2005 sobre el bulevar La Paz, misma que al llegar al cruce con la carretera a la presa intentó incorporarse a ella, pero no midió la velocidad en la que se desplazaba el tráiler Kenworth en color rojo modelo 1974 que era conducido por Jesús Briones Ángeles, de 41 años, y se le atravesó al paso.El trailero hizo las maniobras correspondientes para no causar un accidente de fatales consecuencias, no evitando darle un pequeño golpe y terminar sobre el camellón central sufriendo cuantiosos daños.Del accidente, ocurrido la tarde del domingo, tomó conocimiento Fuerza Coahuila de la Agrupación de Proximidad Social.