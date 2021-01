Más del 80% de pacientes con Covid-19 muestran insuficiencia de vitamina D: Estudio

Escuchar Nota

Bebés menores de 12 meses de edad: 10 mcg (400 UI)



Niños y adolescentes de 1 a 18 años de edad: 15 mcg (600 UI)



Adultos de 19 a 70 años de edad: 15 mcg (600 UI)



Adultos mayores de 71 años de edad: 20 mcg (800 UI)



Embarazadas y en período de lactancia: 15 mcg (600 UI)

El mundo lleva más de un año luchando contra el coronavirus. Se ha dicho mucho sobre la enfermedad, los efectos secundarios, las medicinas que la combaten y los remedios naturales que fortalecen el cuerpo, pero poco se ha comprobado ya que eles un virus relativamente nuevo.Sin embargo, una de las cosas que sí se ha demostrado es quea los enfermos y sanos, ya que brinda una favorable respuesta inmune contra las enfermedades respiratorias, incluida la influenza y el SARS-CoV-2.La médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mardia López Alarcón, señaló en el XXIX Foro Nacional de Investigación en Salud del Seguro Social, queTambién, la jefa de la Unidad de Investigación Médica en Nutrición del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, destacó que aquellos con bajos niveles de vitamina D que enferman tienen síntomas más graves.En el IMSS, se está realizando una investigación con ayuda de 250 integrantes del personal médico que está en contacto con pacientes Covid-19, incluyendo médicos, enfermeras, choferes, químicos y personal de limpieza.En ella, a 125 trabajadores se les aplicó 4 mil unidades diarias de vitamina D y a los otros 125 un placebo, durante un mes. Esto con el propósito de saber cuál grupo tuvo más contagios, si fue grave la enfermedad, si requirieron hospitalización, o si no hubo diferencia.Mardia López dijo que el 70% de la población mexicana tiene una deficiencia preocupante de esta vitamina. La cuarentena y el confinamiento por la pandemia no han ayudado, porque la principal fuente de obtención de este nutriente son los rayos ultravioleta que emite la luz solar.La médica recomendó, pentre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. No es necesario exponerse directamente, como en la playa, puede ser desde la ventana de la casa o en el patio.La especialista en salud añadió que también se adquiere vitamina D a través de alimentos ricos en grasa. Como son elTambién es recomendable consumir aguacate, leguminosas, queso, champiñones e hígado de res.Las personas con obesidad, quienes requieren mayores cantidades de este nutriente, deben tratar de bajar de peso y cuidar su dieta, ya que la vitamina D se deposita en el tejido adiposo en exceso, impidiendo la circulación de forma correcta en el organismo hacia las células que la necesitan.De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, cada persona necesita distintas cantidades de vitamina D, dependiendo de su edad. Las cifras están en microgramos (mcg) y en unidades internacionales (UI). Recordando que 10 microgramos, son 0.01 miligramos.