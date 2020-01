La impresionante mansión de 24 millones en la que Harry y Meghan se plantean vivir

Escuchar Nota

Los duques de Sussex siguen ultimando los detalles de su retirada de las funciones de labritánica. Tras el cisma que se abrió en Buckingham por el anuncio de la 'dimisión' de Harry de Inglaterra (35 años) y su esposa, Meghan Markle (38), los acontecimientos siguen su curso y la familia real de Reino Unido trata de acordar los términos de este, bajo laconstante de la reina Isabel II (93).Mientras el príncipe Harry trata de cerrar un acuerdo con la Casa Real en su país, la duquesajunto a su bebé en Canadá, donde la pareja esperauna nueva vida pronto.Meghan se estáde todos los preparativos para recibir a su marido en lassemanas, por lo que ya ha comenzado a buscar una casa que se convierta en su nuevo hogar en el paísAl parecer, la actriz ya ha mostrado su interés por una de esas propiedades, según informa el Daily Mail. Se trata de una impresionante mansión situada junto al mar al oeste de Vancouver. Una construcción de 1.200 metros cuadrados valorada en 24 millones de euros que podría ser la elegida por los duques de Sussex para residir en Canadá.En principio, la lujosa casa parece reunir todos los requisitos para acoger a una pareja tan mediática como la formada por el nieto de la Reina de Inglaterra y su esposa. Y es que está ubicada en una zona, segura e ideal para preservar la intimidad que tanto el matrimonio como su bebé Archie necesitarán.El inmueble tiene seis dormitorios, cinco baños, una enorme cocina diáfana y salón-comedor con unasvistas al océano. Todo ello distribuido en las cuatro amplias plantas con las que cuenta la mansión. Además, tiene un precioso porche a través del que se accede a un jardín a orillas del mar.De esta manera, la isla dese postula como la nueva ubicación más probable para los duques de Sussex. Una localización ideal que permitiría a Markle estar relativamente cerca de Los Ángeles ahora que ha firmado un acuerdo con Disney para trabajar como actriz de doblaje en sus producciones deRecientemente se conocían los resultados de una encuesta en la que el 73% de los canadienses consultados mostraron su rechazo a que el erario público costee la nueva residencia de los duques de Sussex en el país.Sólo el 3% de losexpresaron su apoyo a que Canadá asuma todos los costes de lade la pareja, mientras que un 19% dijo que no les importaría pagar algunos gastos.Mientras, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau (48), dijo el lunes que su Gobierno no ha estado implicado en las decisiones sobre el futuro de los duques, y el ministro de Finanzas, Bill Morneau, aseguró quetodavía no ha decidido si asumirá los costes de seguridad.A pesar de ello, algunosafirman que Trudeau ha asegurado a la reina Isabel quesí se hará cargo, al menos, de parte de los costes de la residencia.Cabe destacar que, además del coste de adquisición del inmueble, se estima que el coste depodría ascender a unos 1,7 millones de dólares canadienses al año, alrededor de 1,3 millones de dólares estadounidenses.Con información de elespañol.com