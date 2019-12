La increíble evolución del rostro de Alejandra Guzmán a largo de los años

Ver esta publicación en Instagram #Relax Una publicación compartida por Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 24 de Oct de 2019 a las 11:15 PDT

En los últimos meses, más que por un éxito musical, el nombre deha sonado en el mundo del espectáculo por el tema de su. Luce diferente, raro, cambiado, y en parte se debe a que lo ha sometido aFanáticos dele han expresado en redes sociales que su rostro no es el mismo al de apenas hace unos años atrás. Opinan que antes era muy bella y el haberlo sometido a tanto tratamiento estético, no le ha favorecido.En la fotografía se aprecia aposando en un camastro a la orilla de la playa mientras se deleita un fresco coco y presume sus curvas, en la parte de atrás posan su madre,, y otra mujer en atuendos playeros.Claramente que lo que más llama la atención de todos sus fanáticos es su cuerpo, esto tras los interminables escándalos que la han rodeado a lo largo de su carrera, sin embargo, ella luce espectacular y como nunca.Dicha fotografía hasta el momento cuenta con 26 mil me gustas, pero escasos comentarios, esto debido a que la cantante decidió desactivar esta opción en la plataforma tras los interminables comentarios negativos que le han hecho en estos últimos meses sobre su rostro y su apariencia.Esta no es la primera vez que la rebelde hija deposa en bikini para sus seguidores, pues en ocasiones anteriores ha compartido lo mucho que le gusta ir a la playa y sobre todo lo bien que puede lucir en bikini a sus 51 años.