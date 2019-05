La india Yuridia hace reír a saltillenses

Con su particular forma de demostrar su apoyo al feminismo, la India Yuridia se presentó la noche del viernes en el Paraninfo del Ateneo Fuente, donde sus incondicionales seguidores no pararon de reír en toda la función, y abarrotaron el lugar con su asistencia.Los saltillenses quedaron encantados también con “El Huasteco”, quien se encargó de abrir el show y que dejó a los presentes listos para que la comediante llegara al escenarioEs así que, cerca de las 19:20, la actriz hizo su entrada triunfal con un atuendo inspirado en la India María, completó el “outfit” con unos tenis de llamativos colores, aunque lo que más brilló en el escenario fue su sentido del humor.Esto a pesar de que en repetidas ocasiones, un miembro del staff pasaba frente a ella para notificarle a los presentes que estaba prohibido cualquier tipo de grabación durante el espectáculo; la India se detuvo a explicar las razones a los presentes sin perder su característico humor.De esta forma, durante el show, hizo claras referencias a “la posición de la mujer y su labor dentro del hogar” y como ella misma lo menciona, “cómo vivimos pa’ los batos”; a través de la comedia hizo hincapié en los derechos que las mujeres deben defender dentro y fuera de su casa.Posterior a ello, siguió con las singularidades que le ocurren a las mamás, incluso en su día, donde en lugar de disfrutarlo, “tenemos que preparar a los chamacos con el maquillaje, el vestuario y ¿todo pa’ qué?, pa’ que ni siquiera bailen”, expresó Yuridia, arrancando carcajadas y aplausos por parte del público.Del mismo modo también se burló de “los batos”, que suelen aprovecharse de la figura materna para que las mamás hagan todo tipo de sacrificios en el hogar, y al final no reciben ningún tipo de agradecimiento por parte de sus parejas o maridos.