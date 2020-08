La intensa vida de Moises Suárez: huyó de la guerra de Vietnam y fue la Pájara Peggy

Escuchar Nota

"Quería vivir profesionalmente como actor en Estados Unidos, sin embargo, al querer tramitar mi residencia tenía que cumplir con ciertas obligaciones y en ese tiempo estaba la Guerra de Vietnam", explicó en entrevista para el diario Excélsior.

El actor mexicano Moisés Suárez da vida a Arturo López, el maltratado esposo de Magdalena en la serie televisiva Vecinos. Aunque ha tenido importantes papeles en la televisión mexicana, el originario de Tamaulipas todavía recuerda que estuvo a punto de hacer una carrera actoral en Estados Unidos.Desde el 10 de julio de 2005, la serie 'Vecinos' presenta la interacción de los habitantes de un descuidado edificio. Entre los personajes que participan en el programa de comedia creado por Eugenio Derbez se encuentra el actor Moisés Suárez, quien interpreta a Arturo López.Arturo López es el esposo de Magdalena (Macaria), el padre de Alejandra y Marcos, y el abuelo de Morrison. Es un amo de casa que no gana mucho dinero y que, entre los fans que han seguido la serie durante nueve temporadas, es conocido por usar la frase "como dice la chaviza".Arturo López es el esposo de Magdalena (Macaria), el padre de Alejandra y Marcos, y el abuelo de Morrison. Es un amo de casa que no gana mucho dinero y que, entre los fans que han seguido la serie durante nueve temporadas, es conocido por usar la frase "como dice la chaviza".El actor tamaulipeco cumplirá 75 años este martes 11 de agosto y suma más de cinco décadas de trayectoria en la televisión mexicana.Su carrera comenzó en los años 70, después de haberse graduado de la maestría de Artes Teatrales de la Universidad de Cincinnati. Tras negarse a cumplir con un requisito del gobierno estadounidense, decidió regresar a México.Su carrera comenzó en los años 70, después de haberse graduado de la maestría de Artes Teatrales de la Universidad de Cincinnati. Tras negarse a cumplir con un requisito del gobierno estadounidense, decidió regresar a México. …El actor señaló que de haber seguido con el trámite para volverse residente del país habría sido de los primeros en ser enviado a la guerra: así lo hacían con los afroamericanos y los latinoamericanos, señaló.Una vez que volvió a México, comenzó a hacer su carrera. Entre sus primeros trabajos registrados se encuentra 'La carabina de Ambrosio', programa en el que interpretó a la pájara Peggy.El actor explicó que aunque 51 años de carrera son muchos, él siente que su vida ha pasado muy rápido, sobre todo porque durante este tiempo se ha mantenido muy activo: "Para mí es como si estuviera empezando", señaló.A pesar de haber participado en más de 40 trabajos en televisión, explicó que al escuchar la palabra "acción" sigue sintiendo una emoción inexplicable, "soy como un niño con juguete nuevo".Además de su interpretación de la pájara Peggy, entre sus primeros papeles también se encuentran Cecilio Buenavista y Celorio en el programa 'Chespirito' y su trabajo como el gato GC en el programa 'Corre GC Corre'.Sobre su papel como la Pájara Peggy, un personaje que no puede hacer gestos y que debe expresarlo todo con la voz y el cuerpo, mencionó: "Puso a prueba mis estudios, pues como actor no piensas en hacer un personaje así"."La pájara Peggy se convirtió en un personaje icónico de la televisión mexicana que nunca pensé que fuera a tener tanto alcance", reconoció el actor, al hablar de su personaje, que todavía es recordado por la frase "¡Sí que sí!".A su trabajo en televisión se le suman las obras de teatro en las que ha participado: '11 y 12', con Roberto Gómez Bolaños; 'El Gato GC con botas' y 'La jaula de las locas'.En entrevista con Notimex, Suárez confesó que ha aprovechado el periodo de confinamiento obligado por el coronavirus para ensayar las puestas en escena en las que trabaja y que están por estrenarse: 'Al final del arcoiris' y 'El principito'.La obra 'Al final del arcoiris' se estrenaría en abril y tiene como tema central la vida de Judy Garland. Sobre 'El principito' mencionó que aún está en espera de que le manden el libreto. "Estoy emocionado porque aun con el encierro siempre hay algo más, que me hace disfrutar mi hogar y mi familia", indicó.