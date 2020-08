‘La jefa’, de las famosas Barras Praderas, se encuentra grave por covid

Escuchar Nota

José Luis Espinoza, conocido como ‘La Jefa’, deportista y líder social, se encuentra grave luego de que contrajo covid-19.Víctor Iván Espinoza Castillo, hijo de ‘La Jefa’ -uno de los principales impulsores del gimnasio ‘Barras Praderas’-, explicó que su padre se encuentra grave pero estable."Esta grave mi papá, pero se encuentra estable, ha mostrado mejorías de poco en poco, pero ahí la lleva, de poco en poquito luchando”, comentó Víctor Iván Espinoza Castillo, hijo de ‘La Jefa’.‘La jefa’, como lo conocen, junto con Paul Villafuerte, fundó el gimnasio Las Barras Padreras, ubicado en la colonia Praderas en el municipio de Naucalpan, en una barranca que limpiaron y acondicionaron para ayudar a salir de las drogas y alcoholismo a los jóvenes."Este muchacho Paul, en este lugar donde están las barras, y mi papá empezaron porque buscaban dónde ir hacer su ejercicio. De ahí se derivó ‘Las barras pradera’ y la gente empezó a llegar a llegar, hasta que ellos pidieron ayuda, hasta que el sitio que está ahorita quedó con la finalidad de ejercitarse y sacar a los chavos adelante”, contó Ana Espinoza, su hija.‘La Jefa’, de 65 años y diabético, es muy reconocido y recordado por su labor.Sus vecinos también lo aprecian mucho."Muy buena onda, muy amable, se dio a conocer porque con toda la gente fue muy atento, ayudando a todas las personas, si necesitaban algo les ayudaba, era muy amable el señor”, señaló uno de sus vecinos de nombre Alejandro García.Sus amigos y asistentes del gimnasio lamentan que se haya contagiado por imprudencia de algunas personas."Es por la gente que no toma precauciones, por no usar el cubrebocas, porque a lo mejor no es tanto al 100, pero sí a lo mejor un 20 o 30 por ciento de que no se contagie la demás gente”, expuso Ángel, uno de los miembros del gym."Si creía porque sí se cuidaba, es lamentable porque la señoia es una señora muy amable, muy trabajadora, los dos muy trabajadores”, detalló otro de sus vecinos, Alejandro García.Ahora su familia solo espera que regrese.Con información de Excélsior