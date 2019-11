La Juzgan porque cortó miembro a hombre; violó y mató a su hija de 5 años

Eldesapareció de su casa en Puerto Elizabeth (Sudáfrica). «La dejé con una amiga porque estaba enferma», explicó su madre, Veronique Makwena, de 23 años, que había aprovechado para ir a una tienda a por víveres.«Cuando llegamos a casa de la tienda, mi hija no estaba allí. Buscamos por todas partes, pero al caer la noche paramos la búsqueda».Al día siguiente, el cuerpo de la niña fue encontrado sin vida cubierto de sangre y abandonado en el asiento deLas autoridadesy un hombre, cercano a la familia, se convirtió en el principal sospechoso. Fue señalado por Makwena como responsable del crimen pero, tras un interrogatorio, las autoridades lo dejaron en libertad por falta de pruebas. A pesar de esto, la policía tomó muestras depara compararlas con otras encontradas en la escena del crimen.Un mes después del asesinato de lay avances de las autoridades, decidió localizar al hombre al que acusó de secuestrar, violar y matar a su hija y, con la ayuda de su cuñada y una amiga, le cortó el pene.Las tres mujeres fueron detenidas el pasado mes de septiembre y permanecieron detenidas durante dos semanas. El miércoles 20 de noviembre, tanto Makwena como las otras dos mujeres comparecieron ante elen un caso que rapidamente comenzó a dar la vuelta al mundo y que se pospuso hasta el 6 de febrero de 2020 para llevar a cabo una investigación más a fondo.Las tres mujeres fueron puestas en libertad provisional después de que varias personas interesadas en el caso las ayudaran con la fianza.Fundile Matoto, la abogada de las tres mujeres, señaló que, en su opinión, «se trata de un caso de agresión, a lo sumo, de lesiones corporales graves», no de un intento de asesinato. Matoto también denunció el hecho de que no se detuvo a nadie por la violación y el asesinato de Chantelle, un hecho confirmado por la portavoz de la policía, Priscilla Naidu, quien incidió, además, en que «todavía estamos esperando los resultados del análisis de ADN».