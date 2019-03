La leyenda del fútbol Tim Cahill se retira

Tim Cahill, el mejor goleador de la historia de la selección australiana con 50 tantos, anunció este viernes que se retira, a los 39 años, tras haber jugado 108 partidos con los Socceroos y participar en cuatro Copas del Mundo.Internacional desde 2004, Cahill ha decidido no buscar un nuevo destino, después de finalizar su contrato con el Jamshedpur, del campeonato indio."Me gustaría continuar jugando, he pasado seis meses buenos en la India. Pero la televisión me interesa, voy a comenzar a preparar mi licencia (de entrenador) y tengo ganas de pasar tiempo con mi familia y disfrutar un poco", declaró Cahill a la cadena de televisión australiana Optus Sport, subrayando que a los 39 años es "un viejo señor en años de fútbol".Cahill jugó 14 años en Inglaterra y logró más de 100 goles con el Millwall y el Everton, antes de pasar por Estados Unidos, China e India.En el Mundial de Alemania-2006 se convirtió en el primer australiano en marcar un gol en la máxima competición de selecciones. También logró tantos en Sudáfrica-2010 y en Brasil-2014. No consiguió extender la racha a Rusia-2018.Medio ofensivo, Cahill festejó su 108 partido como internacional en noviembre, en Sídney ante su público, jugando los últimos minutos de un partido contra el Líbano."Es genial haber podido jugar en los cuatro grandes continentes, tengo una gran carrera y estoy agradecido", añadió el nuevo retirado.